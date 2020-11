PE koszykarzy i koszykarek. Zmiana formuły na turniejową, polskie zespoły znają rywali

Anwil Włocławek i Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. będą rywalizować w Pucharze Europy FIBA koszykarzy w sezonie 2020/21 w turniejowych "bańkach", nie zaś w grupach systemem mecz i rewanż jak w poprzednich latach - poinformowali organizatorzy. Podobna formuła będzie obowiązywać u kobiet.

Sezon zasadniczy miał się rozpocząć jesienią, ale jego inauguracja z powodu pandemii Covid-19 została przeniesiona na 4 stycznia. Zgodnie z wtorkową decyzją ma ruszyć w nowej formule 26 stycznia, a turnieje potrwają cztery dni. Gospodarzy na razie nie wyznaczono. Zmieniła się też liczba uczestników - do rywalizacji przystąpią 24 ekipy podzielone na sześć grup.

Arged BMSlam Stal wystąpi w grupie C, a rywalami będą kolejno: węgierski zespół Szolnoki Olajbanyasz (26 stycznia), Sporting CP Lizbona (27 stycznia) oraz Ironi Ness Ziona z Izraela (29 stycznia).

Anwil, który odpadł we wrześniu w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA, zagra w grupie E z: London Lions (26 stycznia), ukraińskim BC Dnipro Dniepr (27 stycznia) oraz szwajcarskim Fryburg Olympic (29 stycznia).

Dwie czołowe drużyny z każdej grupy, a także najlepsze cztery zespoły z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. Ta faza również odbędzie się w formie zamkniętego turnieju od 23 do 25 marca 2021. Final Four rozegrany zostanie od 23 do 25 kwietnia.

W PE koszykarek, gdzie Polskę reprezentować będzie tylko trzeci zespół ekstraklasy poprzedniego sezonu - AZS AJP Gorzów Wlkp. (w poprzednim sezonie także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice), edycja 2020/21 rozpocznie 19 stycznia, także w +bańkach+. Nie wyznaczono na razie gospodarzy turniejów (19-22 stycznia). AZS zagra w grupie D z czeskim KP Brno, MBA Moskwa oraz tureckim Elazig Oezel Idare. Pierwotnie start rywalizacji był przewidziany na 7 stycznia 2021.

W przypadku rozgrywek kobiet Puchar Europy to zaplecze Euroligi.

Zdjęcie Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza / Piotr Kiełpin / Newspix

olga/ pp/