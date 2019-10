PE koszykarzy. Hrycaniuk: Jesteśmy w stanie postawić się każdemu

- To nie była piękna dla oka koszykówka, ale oba zespoły dobrze spisywały się w obronie. Ten mecz pokazał, ze jesteśmy w stanie postawić się każdemu - powiedział po przegranym 59:66 w Gdyni spotkaniu Pucharu Europy z Unicają Malaga koszykarz Arki Adam Hrycaniuk.

Obie drużyny rozpoczęły rywalizację w tych rozgrywkach od zwycięstwa. Gdynianie pokonali w Oldenburgu Ewe Baskets 78:74, a Unicaja wygrała we własnej hali 83:70 z Budocnostią Voli Podgorica.

Zawodnicy Arki prowadzili w 4. minucie 4:0, ale w pierwszej kwarcie zdołali powiększyć swój dorobek tylko o dwa punkty. W tej części było mnóstwo chaosu, nie brakowało błędów, strat i niecelnych rzutów.

W 15. minucie gdynianie przegrywali 10:21, ale w końcówce znakomicie wypadł Phil Greene (w czwartej kwarcie odniósł kontuzję nogi), który trafił trzy "trójki", a w sumie zdobył w drugiej kwarcie 11 punktów i to głównie dzięki amerykańskiemu rozgrywającemu Arka zeszła na przerwę przy prowadzeniu 30:28.

- Graliśmy dosyć niezdecydowanie i szczególnie w pierwszej połowie popełniliśmy dużo błędów. Pomimo słabej, a nawet chwilami fatalnej gry w ataku, co też wynikało z dobrej obrony rywali, wynik był przez długi czas na styku. Unicaja też prezentowała szarpaną koszykówkę, w ich szeregach nie było do przerwy punktowego lidera - przyznał Hrycaniuk.

W drugiej połowie faworyzowani goście, triumfatorzy tych rozgrywek z 2017 roku, zdołali jednak wykazać swoją wyższość i zwyciężyli 66:59.

- Po wygranej w Oldenburgu czuliśmy się mocni, ale w końcówce to goście podejmowali dobre oraz przemyślane decyzje i nie dali odebrać sobie zwycięstwa. Generalnie nie była to piękna dla oka koszykówka, jednak oba zespoły stanęły na wysokości zadania w obronie - ocenił.

W Gdyni spotkali się uczestnicy ostatnich mistrzostw świata, Adamowie Hrycaniuk i Waczyński. Dorobek reprezentantów Polski był podobny - center Arki zdobył osiem punktów, miał pięć zbiórek i asystę, natomiast skrzydłowy hiszpańskiej drużyny zapisał na swoim koncie osiem "oczek", cztery zbiórki i dwie asysty.

- W Chinach przeżyliśmy razem wspaniałe chwile, przed pierwszym gwizdkiem sympatycznie sobie porozmawialiśmy, ale w meczu każdy grał dla swojej drużyny i ciągnął wózek w swoją stronę. I to "Waca" cieszył się ze zwycięstwa, a nam przyszło przeżyć gorycz porażki - dodał.

W kolejnych meczach PE podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza zagrają na wyjeździe - w Podgoricy z Budocnostią Voli oraz w Trento z Dolomiti Energią.

- To spotkanie pokazało, że każdy kto przyjedzie do Gdyni będzie się musiał solidnie napracować, aby nas pokonać. Unicaja zapewne też wyjechała do domu z przekonaniem, że potrafimy grać w koszykówkę i nasza obrona jest trudna do sforsowania. Wszystkim zespołom jesteśmy w stanie postawić twarde warunki - podsumował.



Marcin Domański