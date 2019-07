PE koszykarzy. Arka Gdynia zagra z Unicają Malaga

Losowani z ostatniego, szóstego koszyka koszykarze Arki Gdyni trafili do grupy D Pucharu Europy. Jednym z rywali trzeciej drużyny ekstraklasy minionego sezonu będzie Unicaja Malaga, w której występuje reprezentant Polski Adam Waczyński.

Losowanie odbyło się w Barcelonie.

W grupie D znalazły się także Galatasaray Doga Sigorta Stambuł, Buducnost Voli Podgorica, Ewe Baskets Oldenburg oraz Dolomiti Energia Trento. Galatasaray to triumfator tych rozgrywek w 2016 roku, natomiast Unicaja sięgnęła po to trofeum w kolejnym sezonie.

Pierwsza faza rywalizacji odbędzie się od 2 października do 18 grudnia. Cztery najlepsze zespoły z czterech grup awansują do Top 16. Druga część rozgrywek także odbędzie się w grupach i potrwa od 8 stycznia do 4 marca. Z kolei ćwierćfinały, półfinały oraz finał toczyć się będą do dwóch zwycięstw.



Zwycięzca tej edycji Pucharu Europy znany będzie najpóźniej 27 kwietnia.

W swoich debiutanckim sezonie w Pucharze Europy gdynianie z jednym zwycięstwem (pokonali u siebie Limoges CSP 87:78) i dziewięcioma porażkami zajęli ostatnie miejsce w grupie B.