PE koszykarzy. Arka Gdynia rozpocznie od wyjazdu do Oldenburga

Arka Gdynia sezon 2019/20 w Pucharze Europy koszykarzy rozpocznie 2 października od wyjazdowego meczu z EWE Baskets Oldenburg. Już w 2. kolejce grupy D podejmie faworyta Unicaję Malagę, z kapitanem reprezentacji Adamem Waczyńskim - poinformowali organizatorzy rozgrywek.

Gdynianie po raz drugi z rzędu wystąpią w PE, czyli na zapleczu Euroligi, najlepszych klubowych rozgrywek w Europie.

W grupie D ich rywalami będą także Galatasaray Doga Sigorta Stambuł, Buducnost Voli Podgorica oraz Dolomiti Energia Trento. Galatasaray to triumfator tych rozgrywek w 2016 roku, natomiast Unicaja sięgnęła po to trofeum w kolejnym sezonie.

Pierwsza faza rywalizacji potrwa od 2 października do 18 grudnia. Cztery najlepsze zespoły z czterech grup awansują do Top 16. Druga część rozgrywek także odbędzie się w grupach - w dniach 8 stycznia - 4 marca. Z kolei ćwierćfinały, półfinały oraz finał toczyć się będą do dwóch zwycięstw. Triumfator tej edycji Pucharu Europy znany będzie najpóźniej 27 kwietnia.

W swoich debiutanckim sezonie gdynianie z jednym zwycięstwem (pokonali u siebie Limoges CSP 87:78) i dziewięcioma porażkami zajęli ostatnie miejsce w grupie B.

Kalendarz meczów Arki w gr. D w Pucharu Europy sezonu 2019/20

1. kolejka 2 października, rewanż: 6. kolejka 6 listopada EWE Baskets Oldenburg - Arka Gdynia

2. kolejka 9 października, rewanż: 7. kolejka 13 listopada Arka - Unicaja Malaga

3. kolejka 16 października, rewanż: 8. kolejka 20 listopada Buducnost Voli Podgorica - Arka

4. kolejka 23 października, rewanż: 9. kolejka 11 grudnia Dolomiti Energia Trento - Arka

5. kolejka 30 października, rewanż: 10. kolejka 18 grudnia Galatasaray Doga Stambuł - Arka

olga/ cegl/