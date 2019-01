PE koszykarek. Lyon ASVEL Feminin - InvestInTheWest 90:82

Koszykarki InvestInTheWest Enei przegrały we Francji z Lyon ASVEL Feminin 82:90 (24:21, 16:13, 26:26, 16:30) w pierwszym spotkaniu 1/8 finału play off Pucharu Europy. Rewanż odbędzie się 31 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięzca dwumeczu awansuje do ćwierćfinału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Koszarek: Gortat powinien mieć miejsce w reprezentacji INTERIA.TV

Gorzowianki na początku pierwszej kwarty objęły prowadzenie i utrzymały je do końca tej części meczu. Kolejne trzy punkty do swojej przewagi dołożyły w drugiej odsłonie, w której też okazały się lepsze. Do przerwy InvestInTheWest wygrywał różnicą sześciu punktów - 40:34.

Reklama

Po zmianie stron polska drużyna nadal grała konsekwentnie i starała się nie oddawać inicjatywy koszykarkom z Lyonu. W trzeciej kwarcie jej przewaga sięgnęła na chwilę nawet 11 punktów, ale końcówka tej części meczu była lepsza w wykonaniu ASVEL. Kwarta zakończyła się wynikiem 26:26. To jednak nadal InvestInTheWest był bliżej zwycięstwa.

W czwartej kwarcie nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Francuzki poszły za ciosem, a gorzowianki grały jak sparaliżowane i nie były w stanie trafić do kosza. Po serii 15:0 Lyon nie tylko odrobił straty, ale wyszedł na prowadzenie. Kiedy gorzowianki otrząsnęły się z niemocy rzutowej, było już za późno. Asvel wygrał 90:82 załatwiając sprawę w ostatnich 10 minutach czystej gry.

W poprzedniej rundzie Lyon ASVEL Feminin wyeliminował czterokrotnego mistrza Euroligi Spartaka Widnoje Moskwa, który był grupowym rywalem gorzowianek. Dodajmy, że InvestInTheWest wygrał zmagania grupowe i zapewnił sobie miejsce w 1/8 finału bez konieczności rozgrywania pre play off.

Lyon ASVEL Feminin - InvestInTheWest Enea Gorzów 90:82 (21:24, 13:16, 26:26, 30:16)

InvestInTheWest Enea Gorzów: Ariel Atkins 22, Maria Papowa 17, Sharnee Zoll-Norman 15, Laura Juskaite 15, Kyara Linskens 9, Annamaria Prezelj 2, Julija Rycikawa 2.

Najwięcej punktów dla Lyon ASVEL Feminin: Michelle Plouffe 31, Ingrid Tangueray 18 i Clarissa Dos Santos 16.