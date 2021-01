​PE koszykarek. InvestInTheWest w 1/8 finału zagra z najlepszą ekipą pierwszej fazy

Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów, które w piątek awansowały do Top 16 rozgrywek Pucharu Europy, uplasowały się w rankingu FIBA na ostatnim 16. miejscu, co oznacza, że w play off zmierzą się z najlepsza drużyną, Umana Reyer Wenecja. Mecze odbędą się 16 i 18 marca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Krzysztof Sulima: Legia wykorzystała mnóstwo naszych strat (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Gorzowiankom awans do play off dało jedyne zwycięstwo - nad MBA Moskwa 97:76 - w ostatnim spotkaniu gr. D, rywalizacji rozgrywanej w "bańce" w Brnie. Istotna dla układu tabeli była także wygrana tureckiego zespołu Elazig nad gospodarzem - KP Brno 73:61.

Reklama

FIBA Europe ułożyła ranking drużyn od 1 do 16 na podstawie wyników z pierwszej fazy i stworzyła osiem par wg klucza 1-16, 2-15, 3-14 itp. Wygrany z pary Umana - InvestInTheWest zmierzy się w 1/4 finału ze zwycięzcą pojedynku Lointek Gernika Bizkaia (8) - ACS Sepsi SIC (9).

Spotkania tej fazy oraz ćwierćfinały odbędą się w marcu w czterech "bańkach". Turniej Final Four z udziałem czterech ekip zaplanowano na 9-11 kwietnia.

Puchar Europy to zaplecze Euroligi koszykarek. W edycji 2020/21 brązowy medalista mistrzostw kraju InvestInTheWest Enea jest jedynym przedstawicielem Polski w tych rozgrywkach (w poprzednim sezonie grały także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice).

Pary 1/8 finału:

Umana Reyer Wenecja (1) - InvestInTheWest ENEA Gorzów Wlkp. (16)

Ramla (2) - BCF Elfic Fryburg (15)

Valencia Basket (3) - Aluinvent DVTK Miszkolc (14)

KSC Szekszard (4) - Saint-Amand Hainaut Basket (13)

Elazig Oezel Idare (5) - Bellona Kayseri Basketbol (12)

Spartak Regin Moskwa (6) - ESBVA Lille Metropole (11)

Carolo Basket (7) - VBW CEKK Cegled (10)

Lointek Gernika Bizkaia (8) - ACS Sepsi SIC (9)

olga/ cegl/