PE koszykarek. InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. - WBC Jenisiej Krasnojarsk 67:66

Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów po zaciętej walce wygrały w czwartek we własnej hali z rosyjskim WBC Jenisiej Krasnojarsk 67:66 (19:21, 18:14, 12:16, 18:15) w pierwszym spotkaniu play off o awans do 1/8 finału Pucharu Europy. Rewanż 9 stycznia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykarz znokautował sędziego! Wideo INTERIA.TV

Początek meczu pokazał, że rosyjska drużyna nie potrzebowała wiele czasu, by zaaklimatyzować się na parkiecie w Gorzowie. Pierwsze minuty były wyrównane. Potem do głosu doszedł zespół gości, który po kilku akcjach zbudował 9-punktowa przewagę (19:10). Nie trwało to jednak długo, gdyż końcówka kwarty należała do akademiczek i ta część meczu zakończyła się wygraną Jenisieja, ale tylko 21:19.

Reklama

W drugiej odsłonie była gra punkt za punkt i walka o piłkę na całym parkiecie. Gorzowianki wyszły na minimalne prowadzenie, ale Rosjanki rzutami z dystansu je odbiły. Potem ponownie na czele był zespół z Gorzowa. Żadna z drużyn nie mogła odskoczyć od rywala. Finalnie kwarta zakończyła się wygraną Enei 18:14 i do przerwy to gospodynie prowadziły dwoma punktami.

Po zmianie storn, obraz gry nie uległ zmianie. Nadal po skutecznej akcji gorzowianek była riposta Jenisieja. Po 7 minutach kwarty nr 3 było 45:45. Tym razem jednak ostatnie sekundy wystarczyły, by zespół z Rosji wyszedł z tej odsłony zwycięsko. Po rzucie za trzy równo z syreną tę część meczu Jenisiej wygrał czterema puntami i wyszedł na prowadzenie 51:49.

W ostatniej kwarcie rosyjska drużyna szanowała piłkę i nie szarżowała za wszelką cenę na kosz gorzowianek. Raczej pilnowała niewielkiej zaliczki. Przewaga Jenisieja w granicach 2-4 punktów utrzymywała się przez osiem minut. Gorzowianki przełamały ją po akcjach ich liderki Kahleah Copper, a po jej celnych osobistych wicemistrzynie Polski objęły prowadzenie na minutę przed zakończeniem czwartej kwarty. Na 10 sekund przed końcem było 67:66 i piłka w rękach Rosjanek, ale ich rozgrywająca spudłowała.

Rewanżowe spotkanie 9 stycznia w Krasnojarsku, oddalonym od Gorzowa o prawie 6 tys. km.



Autor: Marcin Rynkiewicz

InvestInTheWest Enei Gorzów - WBC Jenisiej Krasnojarsk 67:66 (19:21, 18:14, 12:16, 18:15)

InvestInTheWest Enei Gorzów: Kahleah Copper 27, Laura Juskaite 21, Cheridene Green 8, Annamaria Prezelj 4, Zhosselina Maiga 4, Agnieszka Kaczmarczyk 3, Katarzyna Dźwigalska 0, Wiktoria Keller 0.

Najwięcej punktów dla WBC Jenisiej Krasnojarsk: Sigrid Koizar 17, Kyara Linskens 12, Danielle McCray 11, Aleksandra Shtanko 10.