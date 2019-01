PE koszykarek. InvestInTheWest Enea Gorzów wyeliminowany

Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów przegrały z Lyon ASVEL Feminin 67:81 (20:20, 17:16, 16:23, 14:22) w drugim spotkaniu 1/8 finału play off Pucharu Europy. Przed tygodniem drużyna z Francji wygrała 90:82 i to ona wywalczyła awans do ćwierćfinału.

Spotkanie od prowadzenia rozpoczęły gorzowianki, jednak w miarę upływu czasu ich rywalki czuły się coraz pewniej. Pierwsza kwarta była wyrównana i zakończyła się remisem 20:20. Tym samym Francuzki utrzymały w niej ośmiopunktową przewagę z pierwszego meczu.

W drugiej odsłonie zespół z Gorzowa ruszył do odrabiania strat. Prowadzony przez Sharnee Zoll-Norman po trzech minutach prowadził już 31:22. Asvel stracił skuteczność, ale w końcówce zagrał lepiej. Do przerwy InvestInTheWest prowadził 37:36.

Po zmianie stron nadal gra była wyrównana. Na celny rzut gorzowianek szybko odpowiadały koszykarki z Lyonu. Przez kilka minut żadna z drużyn nie była w stanie "odjechać" przeciwnikowi, wynik oscylował wokół remisu. Pod koniec tej części zaczęły jednak przeważać koszykarki z Lyonu. W efekcie skuteczniejszej gry wygrały kwartę 23:16 i objęły prowadzenie 59:53.

Czwarta kwartę od dwóch skutecznych akcji rozpoczął ASVEL Feminin. Potem zespół z Francji nie forsował tempa i skrupulatnie pilnował swojej przewagi. Gorzowianki starały się, ale odwrócić losów spotkania nie zdołały, a Franzuski jeszcze powiększyły przewagę wygrywając w Gorzowie 81:67. W dwumeczu były lepsze o 22 punkty.



Autor: Marcin Rynkiewicz

InvestInTheWest Enea Gorzów - Lyon ASVEL Feminin 67:81 (20:20, 17:16, 16:23, 14:22)

InvestInTheWest Enea Gorzów: Sharnee Zoll-Norman 16, Laura Juskaite 13, Kyara Linskens 9, Maria Papowa 9, Ariel Atkins 8, Katarzyna Fikiel 6, Julija Rycikawa 5, Annamaria Prezelj 1, Katarzyna Dźwigalska 0, Daria Stelmach 0.

Najwięcej punktów dla Lyon ASVEL Feminin: Clarissa Dos Santos 16, Michelle Plouffe 15, Marieme Badiane 12, Ingrid Tangueray 11 i Alysha Clark 11.