Koszykarki drużyny InvestInTheWest Enea Gorzów pokonały w czwartek we własnej hali po dogrywce Artego Bydgoszcz 81:78 (22:17, 16:20, 17:17, 15:16, 11:8) w meczu 4. kolejki grupy A Pucharu Europy.

Zdjęcie Koszykarka InvestInTheWest Enei Sharnee Zoll-Norman (z prawej) i Julie McBride z Artego Bydgoszcz /Lech Muszyński /PAP

To trzecie zwycięstwo gorzowianek w tych rozgrywkach, a zarazem udany rewanż na wicemistrzyniach Polski, z którymi przegrały w Bydgoszczy 74:92.

Gorzowianki od początku starały się narzucić swój styl gry. Pierwsza kwarta była wyrównana, ale w końcówce przewagę zdobyły miejscowe i wygrały tę część meczu 22:17.

W drugiej odsłonie Artego potrzebowało kilku minut, by zniwelować pięciopunktowa stratę i doprowadzić do remisu 26:26. Od tego momentu niemal do samej przerwy koszykarki obu drużyn grały kosz za kosz i zeszły na nią przy stanie 38:37.

Po zmianie stron, w trzeciej kwarcie prowadzenia zmieniało się kilkakrotnie. Żadna z drużyn nie była jednak w stanie przełamać rywalek i "odskoczyć" na większą liczbę punktów. Nadal po obu stronach brakowało trafień z dystansu. Po 30 minutach gry gorzowianki prowadziły, ale tylko jednym punktem, a w trzeciej kwarcie był remis 17:17.

InvestInTheWest lepiej otworzył czwartą odsłonę spotkania. Po trzech minutach powiększył przewagę do 8 punktów. Artego w tym czasie nie było w stanie trafić. Potem gospodynie pilnowały wyniku.

W końcówce Artego zbliżyło się do gorzowianek na trzy punkty, a na 24 sekundy przed upływem czasu czwartej kwarty był remis 70:70 za sprawą dwóch trafień Agnieszki Szott-Hejmej. W ostatniej akcji piłkę miały koszykarki InvestInTheWest, ale spudłowały. To oznaczało dogrywkę.

W dodatkowym czasie gry ponownie było "na styku", ale ostatecznie ze zwycięstwa 81:78 cieszyły się po niej zawodniczki i kibice z Gorzowa.

6 grudnia, w 5. kolejce gorzowianki zmierzą się na wyjeździe ze Spartakiem Region Widnoje Moskwa, który pokonały we własnej hali 88:76. Z kolei Artego zagra tego dnia w Bydgoszczy ze szwedzkim Soedertaelje Kings. Pierwszy mecz tych drużyn bydgoszczanki wygrały 85:63.



InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski - Artego Bydgoszcz 81:78 (22:17, 16:20, 17:17, 15:16, 11:8)

InvestInTheWest Enea: Maria Papowa 19, Annamaria Prezelj 15, Sharnee Zoll-Norman 15, Ariel Atkins 12, Kyara Linskens 10, Laura Juskaite 6, Katarzyna Fikiel 2, Julija Rycikawa 2, Katarzyna Dźwigalska 0.

Artego: Agnieszka Szott-Hejmej 18, Dragana Stanković 12, Tamara Radoczaj 11, Karolina Poboży 10, Elżbieta Międzik 10, Ziomara Morrison 9, Monica Engelman 4, Julie McBride 4.

Soedertaelje Kings - Spartak Region Moskwa 70:91 (27:22, 13:25, 14:22, 16:22)

tabela

pkt M Z P kosze

1. InvestInTheWest Gorzów Wlkp. 7 4 3 1 327:303

2. Spartak Moskwa 7 4 3 1 306:279

3. Artego Bydgoszcz 6 4 2 2 320:284

4. Soedertaelje Kings 4 4 0 4 246:315

Autor: Marcin Rynkiewicz