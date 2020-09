PE koszykarek i koszykarzy. Sezon zasadniczy przełożony na styczeń z powodu pandemii

Sezon zasadniczy Pucharu Europy koszykarek i Pucharu Europy koszykarzy 2020/21 zostały przełożone z jesieni na początek stycznia z powodu trwającej pandemii koronawirusa - zadecydował zarząd FIBA-Europe w Monachium. W obydwu pucharach walczyć mają polskie zespoły.

W PE koszykarek brązowy medalista kraju AZS AJP Gorzów Wlkp. zagra w gr. D z czeskim KP Brno, MBA Moskwa oraz tureckim Elazig Oezel Idare. W rywalizacji, która ma się rozpocząć 7 stycznia, powinny wziąć udział 32 zespoły w dwóch konferencjach (każda ma czterozespołowe grupy) podzielonych w oparciu o kryterium geograficzne.

Puchar Europy to zaplecze Euroligi koszykarek. W edycji 2020/21 AZS AJP będzie jedynym polskim przedstawicielem (przed rokiem oprócz InvestInTheWest Enea grały także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice).

W fazie grupowej PE FIBA koszykarzy zagrać ma Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. i ewentualnie Anwil Włocławek, jeśli nie uzyska kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Rozgrywki PE FIBA mają rozpocząć się dopiero 6 stycznia, nie zaś jak planowano, jesienią.

Na posiedzeniu zarządu FIBA-Europe w Monachium nie zapadły natomiast żadne decyzje dotyczące zmiany inauguracji sezonu w prestiżowej Eurolidze koszykarek (z udziałem mistrza VBW Arka Gdynia) oraz Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy (z udziałem wicemistrza Pszczółki Startu Lublin).

Te pierwsze rozgrywki mają wystartować 14 października, a koszykarze dzień wcześniej. FIBA-Europe, w porozumieniu z klubami i krajowymi federacjami, cały czas pracuje nad sanitarnym protokołem bezpieczeństwa przeprowadzenia rywalizacji w Eurolidze i LM.

We wrześniu zostaną natomiast rozegrane kwalifikacje do LM koszykarzy, w których weźmie udział brązowy medalista Anwil Włocławek. Zrezygnowano z formuły mecz i rewanż, a zamiast tego odbędą się cztery turnieje - po dwa w Nikozji na Cyprze i w bułgarskim Botewgrad.

Anwil ma rywalizować na Cyprze w dniach 23-25 września. Jego pierwszym rywalem będzie belgijski Belfius Mons-Hainaut, zaś w przypadku wygranej kolejną przeszkodą na drodze do Ligi Mistrzów będzie duński Bakken Bears lub Hapoel Tel Awiw. Tylko zwycięzcy czterech turniejów awansują do LM, zaś przegrani trafią do fazy grupowej Pucharu Europy.

