PE koszykarek: Energa Toruń - MBA Moskwa 95:86

W meczu czwartej kolejki grupy B Pucharu Europy koszykarek Energa Toruń pokonała we własnej hali rosyjski MBA Moskwa 95:86 (23:24, 25:13, 25:21, 22:28). Polski zespół ma bilans 3-1 i jest liderem grupy.

Zdjęcie Koszykarka Energi Toruń Katarzyna Trzeciak (z prawej) i Karina Nizamowa /Tytus Żmijewski /PAP

- Jeżeli prezentujemy się dobrze jako zespół, to wygrywamy - powiedziała zawodniczka polskiego zespołu Katarzyna Trzeciak.

- W czwartej kwarcie zrobiło się nerwowo, ale nie dałyśmy sobie wyrwać zwycięstwa. Wiadomo, że już mecz w Moskwie był dla nas ważny i tam byłyśmy bardzo blisko sukcesu, ale rywalki okazały się lepsze o cztery punkty. Dziś nie chciałyśmy powtórzyć złej końcówki z Rosji, ale zależało nam na pokazaniu się z dobrej strony przed własną publicznością - szczególnie po ligowej porażce z Arką Gdynia - powiedziała Trzeciak.

Dodała, że Energa zagrała w czwartek bardzo zespołowo, a aż sześć zawodniczek zdobyło przynajmniej 10 punktów. Ona sama - 13.

- To był klucz do wygranej. Jeżeli prezentujemy się dobrze jako drużyna, to wynik jest na plus. Jestem rozgrywającą i muszę pobudzać zespół do walki i do kreowania gry w ataku - podkreśliła reprezentantka Polski.

Oceniła, że Energa - lider grupy B - jest bardzo bliska awansu, a wszystkie koszykarki chcą w pucharach pokazać się z jak najlepszej strony.

- Przed tym sezonem mówiło się, że Moskwa jest słabszym zespołem, ale dziewczyny długo ze sobą grają i nie jest to zła ekipa. Jesteśmy bardzo bliskie awansu i chcemy walczyć w Europie. W lidze także interesują nas miejsca 1-4 - wskazała.

Najskuteczniejsze w polskim zespole były w meczu z MBA Moskwa Laura Svaryte i Nirra Fields, które rzuciły po 20 pkt. Angelika Stankiewicz zakończyła mecz z 13 punktami i aż 5 przechwytami.

W kolejnych spotkaniach PE koszykarek Energa zagra 5 grudnia z Galatasaray Stambuł na wyjeździe. Dokładnie tydzień później podejmie u siebie outsidera grupy - greckie Niki Lefkada.





Energa Toruń - MBA Moskwa 95:86 (23:24, 25:13, 25:21, 22:28)

Energa: Laura Svaryte 20, Nirra Fields 20, Katarzyna Trzeciak 13, Angelika Stankiewicz 13, Alice Kunek 12, Emilia Tłumak 10, Daugile Sarauskaite 4, Ana-Marija Begic 3, Agnieszka Skobel 0, Sanja Mandić 0.

Najwięcej punktów dla MBA: Anna Leszkowcewa 25, Warwara Psarewa 13.



Niki Lefkada - Galatasaray Stambuł 64:69 (20:18, 20:13, 14:24, 10:14)

tabela

pkt M Z P kosze

1. Energa Toruń 7 4 3 1 328:271

3. Galatasaray Stambuł 7 4 3 1 294:269

2. MBA Moskwa 6 4 2 2 311:322

4. Niki Lefkada 4 4 0 4 225:306