InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. w grupie A (ewentualnie z Arką Gdynia), mistrz Polski CCC Polkowice w gr. C oraz Artego Bydgoszcz w gr. E - to efekt losowania rozgrywek Pucharu Europy koszykarek w sezonie 2019/20, które odbyło się w Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zawał trenera Dinama Bukareszt podczas meczu. Wideo © 2019 Associated Press

Występ koszykarek Arki Gdynia w fazie grupowej jest uzależniony od rozstrzygnięcia ich rywalizacji z Botasem Stambuł w eliminacjach Euroligi. Przegrany tego dwumeczu trafi właśnie do Pucharu Europy.

Reklama

W dwóch konferencjach (podział geograficzny) rywalizować będzie, tak jak przed rokiem, 40 drużyn. FIBA-Europe do fazy zasadniczej zakwalifikowała 36 zespołów. Do ich grona dołączą trzy drużyny, które w eliminacjach nie wywalczą miejsca w Eurolidze oraz jeden z prekwalifikacji PE (Kayseri Basketbol z Turcji lub rosyjski Spartak MO Nogińsk). Polskie zespoły trafiły do konferencji 1.

Sezon regularny rozpocznie się 17 października.

Grupy PE z udziałem polskich drużyn:

grupa A: InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp., Botas Stambuł (Turcja) lub Arka Gdynia, Neve Ravid Ramla (Izrael), KP Brno (Czechy)

grupa C: AC Basket Umea (Szwecja), CCC Polkowice, Kayseri (Turcja) lub Spartak Nogińsk (Rosja), Orman Genclik (Turcja)

grupa E: Artego Bydgoszcz, Galatasaray Stambuł (Turcja), Lulea Basket (Szwecja), ACS Sepsi SIC (Rumunia).