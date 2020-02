PE koszykarek - CCC Polkowice - Carolo 82:84

Koszykarki CCC Polkowice przegrały z Carolo Basket 82:84 (17:24, 22:24, 22:17, 21:19) w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Europy. Rewanż zostanie rozegrany 26 lutego we Francji.

Przed meczem prezes klubu z Polkowic Wiesław Kozdroń w rozmowie z PAP przyznał, że czeka ich bardzo trudny pojedynek. I już pierwsze minuty pokazały, że szef CCC się nie pomylił, bo przyjezdne bardzo szybko wyszły na prowadzenie 6:0.

W kolejnych fragmentach grająca szybką i ofensywną koszykówkę drużyna z Francji nadal dominowała i na dwie minuty przed końcem kwarty po dwóch osobistych Djene Diawary prowadziła już 24:10. Od tego momentu do końca tej części spotkania punktowały już jednak tylko mistrzynie Polski, co pokazało, że stać je na nawiązanie walki z rywalkami.

Na początku drugiej kwarty przyjezdne ponownie, jako pierwsze zapunktowały (17:28), ale później spotkanie się wyrównało i przewaga przyjezdnej ekipy nie rosła. W trzeciej odsłonie spotkania sytuacja dla CCC zrobiła się jeszcze lepsza, bo zaczęły odrabiać straty.

Wynikało to przede wszystkim z lepszej obrony, ale też skuteczności. Carolo prowadziło w pewnym momencie 50:39, ale kolejne minuty należały zdecydowanie do polskiej ekipy i po trafieniu Danielle Marie Robinson zrobiło się 55:52. Do remisu nie udało się doprowadzić, ale przed ostatnią kwartą CCC traciło tylko cztery punkty (61:65).

Zaraz po wznowieniu gry dwa punkty dorzuciła Robinson i było 63:65. Przez kolejne pięć minut podopieczne trenera Marosa Kovacika nie potrafiły jednak trafić do kosza z nawet z czystych pozycji. Fatalną serię przerwała dopiero Maria Conde, ale wtedy było już 65:75.

Wydawało się, że emocji już w Polkowicach nie będzie, ale wtedy CCC rzuciło się w szaleńczy pościg. Grało szybciej, rywalki nie potrafiły skutecznie ustawiać obrony i przewaga malała. Po trafieniu Moniki Naczk za trzy punkty na pół minuty przed końcem spotkania zrobiło się 82:84. Rywalki miały piłkę, ale popełniły błąd i ostatnia akcja należała do Polek. Conde miała szansę doprowadzić do remisu, lecz się pomyliła.

Carolo do rewanżu na własnym boisku przystąpi z dwoma punktami zaliczki, ale CCC pokazało, że stać je na nawiązania walki z wyżej notowanymi rywalkami.





CCC Polkowice - Carolo Basket 82:84 (17:24, 22:24, 22:17, 21:19)

CCC Polkowice: Danielle Marie Robinson 23, Artemis Spanou 20, Maria Conde 17, Monika Naczk 6, Regina Palusna 6, Lauren Mansfield 4, Denesha Stallworth 4, Weronika Gajda 2, Klaudia Niedźwiedzka 0.

Carolo Basket: Evelyn Akhator 23, Endene Miyem 15, Shae Marie Kelley 13, Kim Mestdaght 12, Amel Bouderra 9, Djene Diawara 6, Giorgia Sottona 4, Sara Chevaugeon 2, Janelle Illona Salaun 0.

