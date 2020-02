PE koszykarek: Carolo Basket - CCC Polkowice 83:73

Koszykarki CCC Polkowice przegrały na wyjeździe z Carolo Basket 73:83 (16:32, 15:13, 21:20, 21:18) w meczu rewanżowym ćwierćfinału Pucharu Europy. W pierwszym spotkaniu wygrała również drużyna z Francji i to ona awansowała dalej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Reprezentanci Polski dla Interii przed eliminacjami do Eurobasketu 2021: Naszym celem jest wyjście z grupy. Brak Waczyńskiego? Tak wyszło. Wideo TV Interia

Co prawda CCC przegrało pierwszy mecz z Carolo we własnej hali 82:84, ale minimalnie i była jeszcze szansa, że sprawi niespodziankę i w rewanżu nadrobi starty. Zespół z Francji szybko jednak pozbawił mistrzynie Polski złudzeń.

Reklama

Po trafieniu z dystansu Artemis Spanou polkowiczanki prowadziły 3:2, ale było to jedyne prowadzenie w całym spotkaniu. Przez kolejne sześć minut CCC nie potrafiło powiększyć dorobku punktowego i zrobiło się 16:3 dla gospodarzy. Czarną serię przerwała dopiero Maria Conde wykorzystując dwa rzuty osobiste, ale w kolejnych minutach nadal na parkiecie panowały rywalki, które pierwszą kwartę wygrały 32:16.

Na tym emocje w rewanżu praktycznie się skończyły i dwumecz był rozstrzygnięty. Francuska ekipa nie grała już później tak twardo w defensywie, pozwalała na więcej CCC, ale cały czas kontrolowała wydarzenia na boisku. Kiedy w końcówce drugiej kwarty mistrzynie Polski zmniejszyły straty do 10 punktów (41:31), rywalki ponownie przyspieszyły swoje akcje, agresywniej zagrały w defensywie i zaraz zrobiło się 45:31.

W połowie meczu Carolo miało 54 procentową skuteczność rzutów z gry przy zaledwie 29 procentach CCC. Polski zespół próbował odrabiać straty rzutami za trzy, ale na 11 prób trafił tylko trzy, a rywale sześć na 12.

CCC do końca walczyło i w czwartej kwarcie zmniejszyło straty do sześciu punktów (73:67), a kilka chwil później po trafieniu z dystansu Weroniki Gajdy było już tylko 75:70. Kolejne akcje należały jednak do rywalek (83:70), które pokazały, że są zespołem lepszym.

Carolo Basket - CCC Polkowice 83:73 (32:16, 13:15, 20:21, 18:21)

Pierwszy mecz: CCC - Carolo 82:84. Awans: Carolo.

Carolo Basket: Endene Miyem 17, Giorgia Sottona 15, Kim Mestdaght 14, Shae Marie Kelley 13, Evelyn Akhator 10, Amel Bouderra 10, Djene Diawara 2, Sara Chevaugeon 2, Janelle Illona Salaun 0;

CCC Polkowice: Danielle Marie Robinson 20, Maria Conde 18, Denesha Stallworth 14, Lauren Mansfield 7, Artemis Spanou 7, Weronika Gajda 6, Monika Naczk 1.