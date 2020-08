PE koszykarek. AZS AJP Gorzów Wlkp. ponownie zmierzy się z KP Brno

AZS AJP Gorzów Wlkp. ponownie zmierzy się w fazie grupowej Pucharu Europy koszykarek z czeskim KP Brno. Trzeci zespół minionego sezonu ekstraklasy w wyniku losowania w Monachium trafił do grupy D.

Ich rywalkami będą także ekipa MBA Moskwa oraz turecki Elazig Oezel Idare.



Puchar Europy to zaplecze Euroligi koszykarek. W edycji 2020/21 AZS AJP będzie jedynym polskim przedstawicielem w tych rozgrywkach - przed rokiem oprócz InvestInTheWest Enea uczestnikami były także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice.



W minionych rozgrywkach - przerwanych przez pandemię koronawirusa przed ćwierćfinałami - klub z Gorzowa Wlkp. zajął pierwsze miejsce w grupie A pierwszego etapu, ale w pierwszej rundzie play off przegrał w dwumeczu z Jenisejem Krasnojarsk.



W PE 2020/21 zagrają 32 zespoły w dwóch konferencjach, podzielone na grupy ze względu na kryterium geograficzne. Po fazie zasadniczej rozpocznie się play off. O terminie rozpoczęcia rywalizacji oraz warunkach organizacyjnych, w jakich prowadzone będą mecze w dobie pandemii koronawirusa, zarząd FIBA Europe zdecyduje 1 września.