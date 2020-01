Koszykarki Artego Bydgoszcz awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugim meczu play off podopieczne trenera Tomasza Herkta przegrały we własnej hali z rumuńskim ACS Sepsi 71:79 (18:19, 13:29, 24:13, 16:18), ale w dwumeczu okazały się o jeden punkt lepsze.

Oba zespoły w tegorocznych rozgrywkach pucharowych spotkały się już po raz czwarty. Najpierw dwukrotnie w fazie grupowej lepsze okazało się Artego. Pierwsze spotkanie play off, rozegrane w Rumunii, bydgoszczanki także zakończyły zwycięstwem, pokonując ACS Sepsi 70:61.

Przed własną publicznością bydgoszczanki miały ogromne problemy, by nie stracić tej niewielkiej przewagi. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, druga była popisem szybkiej i skutecznej gry Rumunek, a Artego nie mogło rywalek zatrzymać. Ostatecznie zawodniczki Sepsi wygrały 29:13.

Po przerwie bydgoszczanki wzięły się za odrabianie strat, ale mimo wygranej 24:13 przed ostatnią kwartą przegrywały jeszcze sześcioma punktami (55:61). Walka o utrzymanie choć minimalnej przewagi w dwumeczu trwała do ostatnich sekund. Ostatecznie Artego przegrało we własnej hali 71:79, co oznaczało, że w dwumeczu bydgoszczanki były lepsze od przeciwniczek zaledwie o jeden punkt. To właśnie on zdecydował o awansie do dalszej fazy zespołu z grodu nad Brdą.

Rywalem Artego w 1/8 finału Pucharu Europy będzie hiszpański zespół Perfumerias Avenida Salamanka, który w fazie grupowej tych rozgrywek wygrał wszystkie swoje spotkania. Mecze odbędą się 23 stycznia w Bydgoszczy oraz 29 stycznia w Salamance.

Artego Bydgoszcz - ACS Sepsi 71:79 (18:19, 13:29, 24:13, 16:18)

Punkty

Artego Bydgoszcz: Laura Miskiniene 24, Jennifer O'Neil 21, Brianna Kiesel 15, Karolina Poboży 8, Elżbieta Międzik 3, Karina Michałek 0.

Najwięcej punktów dla ACS Sepsi: Simina Andra Mandache 26, Krisi Givens 22, Jelena Vucetic 10.