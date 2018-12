PE koszykarek. Artego Bydgoszcz - Sodertalje 79:43

Koszykarki Artego Bydgoszcz pokonały we własnej hali szwedzkie Sodertalje 79:43 (28:14, 17:6, 21:13, 13:10) w meczu 5. kolejki grupy A Pucharu Europy. To trzecia wygrana podopiecznych trenera Tomasza Herkta w rozgrywkach.

Do fazy play off awansują po dwie najlepsze drużyny z czterech grup w obydwu Konferencjach oraz po dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. FIBA stworzy ranking od 1 do 24, który zadecyduje o parach fazy pucharowej. Pierwsze osiem drużyn będzie pewnych udziału w 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 zagrają w pre play off o prawo gry w gronie najlepszych 16 zespołów PE.

Artego Bydgoszcz - Sodertalje 79:43 (28:14, 17:6, 21:13, 13:10)

Artego Bydgoszcz: Dragana Stanković 15, Elżbieta Międzik 13, Julie McBride 13, Agnieszka Szott-Hejmej 11, Tamara Radocaj 9, Ziomara Morrison 9, Karolina Poboży 6, Paulina Niedziółka 3, Katarzyna Kocaj 0, Paulina Kuczyńska 0.

Najwięcej punktów dla Sodertalje: Deanna Hope Weaver 19, Klara Lundquist 11.

Tabela

pkt M Z P kosze

1. InvestInTheWest Gorzów Wlkp. 9 5 4 1 410:371

2. Artego Bydgoszcz 8 5 3 2 399:327

3. Spartak Moskwa 8 5 3 2 374:362

5. Soedertaelje Kings 5 5 0 5 246:315