PE koszykarek. Artego Bydgoszcz bliżej awansu

Koszykarki Artego Bydgoszcz zrobiły pierwszy krok, by zagrać w 1/8 finału Pucharu Europy. Wicemistrzynie Polski pokonały w Czechach Nymburk 72:66 w pierwszym meczu pre play off. Energa Toruń przegrała natomiast we Francji z Nantes Reze 79:86.

Rewanże odbędą się na parkietach w Bydgoszczy i Toruniu 10 stycznia.

Po fazie grupowej do kolejnych rund awansowały wszystkie cztery polskie drużyny. Wisła CanPack Kraków i AZS InvestInTheWest Gorzów Wlkp. z bilansem 5-1 są pewne udziału w 1/8 finału, zaś bydgoszczanki i torunianki walczą o prawo gry w tej fazie w pre play off.

Do fazy play off awansowały bezpośrednio po cztery najlepsze ekipy w obydwu Konferencjach. FIBA po zakończeniu meczów grupowych stworzyła ranking od 1 do 24, który zadecydował o parach fazy pucharowej.

Pierwsze osiem jest pewnych udziału w 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 rywalizują w pre play off o prawo gry w gronie najlepszych 16 zespołów tych rozgrywek.

Wyniki 1. meczów pre play off PE:

(24) Lointek Gernika Bizkaia - (9) Galatasaray Stambuł 84:69

(23) Nantes Reze - (10) Energa Toruń 86:79

(22) Basketball Nymburk - (11) Artego Bydgoszcz 66:72

(21) Spartak Widnoje Moskwa - (12) Lyon ASVEL Feminin 52:83

(20) MBK Rużomberok - (13) WBC Jenisej 80:74

(19) MBA Moskwa - (14) Botas Spor 77:76

(18) Besiktas Stambuł - (15) Orman Genclik 83:59

(17) Basket Landes - (16) Reyer Wenecja 68:77

Najlepsza ósemka czekająca na rywali w 1/8 finału:

(1) BLMA Montpellier

(2) Cukurova Basketbol

(3) Spar Citylift Girona

(4) Tarbes GB

(5) InvestInTheWest ENEA AZS Gorzów Wlkp.

(6) KSC Szekszard

(7) Wisła Canpack Kraków

(8) DVTK Miszkolc