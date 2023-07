Paryż oniemiał. Polak jest najlepszy na świecie, a teraz jeszcze zrobił to

Piotr Grabowski, wśród swoich kibiców znany przede wszystkim jako "Grabo", to bez wątpienia postać wyjątkowa w świecie polskiej koszykówki. 24-latek nie tak dawno został mistrzem świata we wsadach, opanowując sztukę "dunkowania" do naprawdę zapierającego dech w piersiach poziomu. Ostatnio swoimi popisami Grabowski zachwycił m.in. publikę w Paryżu oraz... gwiazdora NBA Ziona Williamsona, nad którym bez trudu przeskoczył.