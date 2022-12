Paryż 2024: Warunkowa zgoda FIBA na rozgrywki w Lille

Decyzja o rozgrywaniu fazy grupowej olimpijskich turniejów kobiet i mężczyzn w Parku Wystaw Porte de Versailles w Paryżu spotkała się z krytyką ze strony wielu francuskich koszykarzy, co skłoniło organizatorów igrzysk do przeniesienia meczów na Stade Pierre-Mauroy w Lille. To z kolei wywołało dyskusję w FIBA.