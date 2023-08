Ostatni sprawdzian naszej kadry. Polska przegrała z Turcją

W Stambule Polacy zagrali z Turcją dwa razy. We wtorek mecz rozgrywano przy udziale publiczności, która obejrzała zacięte spotkanie - do przerwy był remis 37:37, w trzeciej kwarcie Polacy zyskali niewielkie prowadzenie, ale w ostatnich dziesięciu minutach gospodarze odrobili straty i ostatecznie wygrali 87:84. Turków do wygranej poprowadził Alperen Şengün z Houston Rockets, który zdobył 24 punkty, tyle samo, co w naszych barwach Aleksander Balcerowski, mający za sobą granie w letniej NBA w barwach Boston Celtics i niedawne podpisanie kontraktu z Panathinaikosem Ateny.