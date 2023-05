Od rosyjskiej niewoli do...czerwonego dywanu. Koszykarka błyszczała na gali

O Brittney Griner rozpisywały się swego czasu zagraniczne seriwsy informcyjne. W lutym ubiegłego roku koszykarka została zatrzymana na lotnisku Szeremietiewo w Rosji i oskarżona o posiadanie narkotyków. W jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosów z olejem haszyszowym , który jak wiadomo w Rosji jest zakazany.

"Brittney Griner wróciła już do domu, kończąc to, co prezydent Joe Biden nazwał miesiącami piekła dla niej i jej żony" - czytamy na stronie Reuters.