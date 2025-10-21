Obrażali Polaków, teraz triumfują. Jest komunikat ws. izraelskich drużyn. I od razu burza

Przykładów wrogości Europy względem uczestnictwa izraelskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach nie brakuje. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o wszelkiego rodzaju protestach, zarówno w wykonaniu kibiców, jak również wysoko postawionych urzędników. Miały one na celu wymóc na poszczególnych federacjach sportowych nałożenie sankcji na kluby z państwa, które dopuszczało się ludobójstwa w Strefie Gazy. Za pierwowzór takich działań stawiano natomiast niemal całkowite odizolowanie rosyjskich drużyn, które z racji na wojnę za naszą wschodnią granicą, nie toczą swoich zmagań w ramach większości europejskich rozgrywek.

Federacje sportowe jednak długo milczały i odwlekały podjęcie jakichkolwiek poważnych decyzji, czego koronnym przykładem jest brak jednoznacznego rozstrzygnięcia skandalicznej sytuacji, która miała miejsce w meczu piłkarskim z udziałem Rakowa Częstochowa oraz Maccabi Hajfa.

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o wypracowanym zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, które jednak wciąż nie jest w pełni egzekwowane. Nie przeszkodziło to jednak jednej z czołowych europejskich federacji sportowych w podjęciu ekspresowej decyzji co do dalszych losów izraelskich drużyn.

Koszykarskie drużyny z Izraela zakończą "tułaczkę". Do kraju mogą wrócić jeszcze w tym roku

Chodzi konkretnie o włodarzy EuroLigi oraz BKT EuroCupu, a więc dwóch najważniejszych koszykarskich turniejów Starego Kontynentu. W nich swoje batalie toczą czołowe kluby Europy. W obecnym sezonie w gronie tym znalazły się między innymi trzy izraelskie ekipy: Maccabi Tel Awiw i Hapoel (w EuroLidze) oraz Hapoel Jerozolima (w EuroCupie).

Z racji na sytuację w kraju, drużyny te rozgrywają swoje domowe spotkania na obczyźnie, korzystając z gościny między innymi Serbii czy Bułgarii. Jak możemy się jednak dowiedzieć z oświadczenia, które pojawiło się na oficjalnej stronie rozgrywek, taki stan rzeczy prawdopodobnie nie potrwa już zbyt długo.

"Kluby członkowskie Euroleague Commercial Assets (ECA) spotkały się we wtorek, aby omówić obecną sytuację w Izraelu i Strefie Gazy, po niedawno ogłoszonym zawieszeniu broni i inicjatywach pokojowych. Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości przeniesienia meczów EuroLigi i BKT EuroCup do Izraela. Po gruntownej naradzie kluby ECA zgodziły się na propozycję wyznaczenia 1 grudnia 2025 roku jako daty powrotu rozgrywek do Izraela. [...]. Organizacja potwierdza swoje przekonanie o sile koszykówki w jednoczeniu ludzi i społeczności oraz swoje zaangażowanie w budowanie pokoju poprzez wspólne wartości sportu, szacunku i jedności" - możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu wydanym 21 października 2025 roku.

Z przytoczonego komunikatu możemy z pewnością wyczytać jedną, bardzo ważną rzecz - jakiekolwiek zawieszenie izraelskich drużyn w strukturach europejskich lig koszykarskich jest raczej bardzo mało prawdopodobne. Federacja dobrze wykorzystała obecne "pokojowe" nastroje, podejmując próbę wybrnięcia z bardzo skomplikowanej sytuacji, w której znajduje się niemal cały sportowy świat.

Kadr z meczu Maccabi Tel Awiw - Olympiacos (EuroLiga) Anadolu Getty Images

Koszykarze Maccabi Tel Awiw Srdjan Stevanović Getty Images

Propalestyńskie protesty na meczu EuroLigi Anadolu Getty Images

King Szczecin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport