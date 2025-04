Niepokojące wieści ws. trenera Sochana. 76-latek zemdlał w restauracji

W ostatnich dniach San Antonio Spurs zakończyli sezon NBA na 13. miejscu. Od kilku miesięcy drużyna Jeremy'ego Sochana musiała radzić sobie bez swojego głównego trenera - Gregga Popovicha, który boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Choć do niedawna wydawało się, że stan 76-latka znacząco się poprawił, to we wtorek 15 kwietnia znów doszło do bardzo niepokojącego incydentu. Popovich zemdlał w jednej z lokalnych restauracji, po czym został przewieziony do szpitala.