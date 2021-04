Niemiecka liga koszykarzy. Michał Michalak zakażony koronawirusem

Reprezentant Polski Michał Michalak, najlepszy strzelec niemieckiej ligi koszykarzy i lider zespołu Syntainics MBC Weissenfels, jest zakażony koronawirusem - poinformował we wtorek klub Saksonii-Anhalt.

Zakażenie wykazał test PCR przeprowadzony w poniedziałek. Zawodnik został natychmiast skierowany na kwarantannę.

Ponieważ po raz ostatni grał 13 kwietnia w spotkaniu z BC Goettingen (85:99), a potem zespół nie miał wspólnych treningów, jego zakażenie nie skutkuje izolacją pozostałych zawodników i członków sztabu - napisała agencja DPA, opierając się na informacjach z klubu.

27-letni Polak jest najlepszym strzelcem ligi BBL ze średnią 20,9 pkt i siódmym graczem rozgrywek pod względem czasu gry - 30.52 min. Notuje także 4,4 zbiórki i 2,8 asyst w meczu.

Michalak nie zagra na pewno do końca kwietnia. Najwcześniej będzie mógł dołączyć do drużyny, pod warunkiem powrotu do zdrowia, 2 maja w spotkaniu przeciw medi Bayreuth - poinformował klub.

Ekipa z Weissenfels ma bilans 8-22 i zajmuje 16. miejsce wśród 18 zespołów, ostatnie gwarantujące utrzymanie w lidze. Liderem jest MHP Riesen Ludwigsburg (26-2).

