Niemiecka liga koszykarzy. Jarosław Zyskowski najlepszy, ale porażka ekipy RASTA

Jarosław Zyskowski, mistrz kraju ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra, był najlepszym koszykarzem RASTA Vechta w inauguracyjnym meczu swojej drużyny w walce o mistrzostwo Niemiec – uzyskał 18 pkt i miał osiem zbiórek, ale jego ekipa uległa MHP Riesen Ludwigsburg 76:81.

Polak, który został wybrany MVP sezonu 2019/20 polskiej ligi i podpisał krótkoterminowy kontrakt z Vechtą, przebywał na parkiecie w Monachium, gdzie rozgrywany jest turniej o mistrzostwo Niemiec, blisko 31 minut. Trafił sześć z ośmiu rzutów za dwa punkty oraz dwa z trzech zza linii 6,75 m. Miał też asystę, przechwyt i cztery straty, co wraz z punktami i zbiórkami dało mu najwyższy w zespole indeks efektywności - 21.

"Mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony w lidze niemieckiej" - mówił przed rozpoczęciem walki o mistrzostwo kraju Zyskowski jr., syn wielokrotnego reprezentanta, także Jarosława.



I już w pierwszym meczu zrobił bardzo dobre wrażenie. Tyle samo punktów co Polak uzyskał dla Vechty Trevis Simpson, ale miał mniej zbiórek (cztery).



Liga niemiecka jest jedną z niewielu w Europie, która wznowiła rozgrywki. Kolejną będzie hiszpańska ACB (17 czerwca).



Turniej z udziałem 12 ekip odbywa się w Monachium, bez udziału publiczności. W następnych spotkaniach Zyskowski z kolegami z Vechty zmierzy się z Fraport Skyliners Frankfurt (11 czerwca), Albą Berlin (13 czerwca) i Brose Basket Bamberg (15 czerwca). Faza pucharowa (mecz i rewanż), do której awansują po cztery ekipy z obu grup, potrwa od 17 do 28 czerwca.