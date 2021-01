Niemiecka liga koszykarzy. 14 pkt Michalaka w pierwszym meczu po powrocie po urazie

Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją uda na parkiety niemieckiej ekstraklasy wrócił Michał Michalak. Reprezentant Polski zdobył 14 pkt, ale jego zespół Syntainics MBC Weissenfels uległ we własnej hali Ratiopharm Ulm 92:104 w meczu 15. kolejki.

Michalak, który mimo przerwy jest nadal najlepszym strzelcem niemieckiej ligi (średnio 21 pkt), w spotkaniu z Ulm był trzecim najskuteczniejszym graczem MBC, choć celność jego rzutów pozostawiała wiele do życzenia - trafił jeden z dwóch rzutów za dwa punkty, jeden z siedmiu zza linii 6,75 m oraz 9 z 10 wolnych. Miał też w ciągu 28 minut gry pięć asyst, trzy zbiórki, dwa przechwyty i cztery straty.



Była to trzecia z rzędu porażka Syntainics. Drużyna Michalaka z bilansem pięciu wygranych i dziewięciu porażek zajmuje 11. lokatę w tabeli. Zespół z Weissenfels ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z 9. kolejki przeciw Albie Berlin.



W tabeli BBL prowadzi MPH Riesen Ludwigsburg (13-1).



