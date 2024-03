Nie żyje Anton Petuchow. Tragiczny finał poszukiwań 20-latka

20-latek, który w przeszłości reprezentował barwy klubu CSKA Moskwa , latem ubiegłego roku zasilił szeregi zespołu BC Barnaul . Młody koszykarz nie miał jednak zbyt wiele czasu, aby nacieszyć się występami w nowym klubie. Na krótko przed końcem ubiegłego roku doszło bowiem do ogromnej tragedii. Młody Rosjanin wyszedł wówczas z domu i... już do niego nie wrócił.

Nie żyje Anton Petuchow. Tragiczna śmierć koszykarza

Anton Petuchow wyszedł z domu w nocy z 30 na 31 grudnia 2023 roku. 20-letni koszykarz zaginął w Krasnojarsku w pobliżu jednego z mostów nad rzeką Jenisej. Funkcjonariusze policji podejrzewali, że młody mężczyzna mógł wpaść do wody. Nieco później dotarli oni do nagrania z monitoringu miejskiego, które to potwierdziły. Na reakcję służb nie trzeba było czekać. Na początku stycznia policja wydała oświadczenie, w którym przekazano, że rzeczywiście doszło do tragedii. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto poszukiwania, w które zaangażowało się wiele osób.