Legendarny koszykarz NBA Shaquille O'Neal prowadzi obecnie program "Shaqtin' A Fool", w którym obśmiewa wpadki swoich nie tak dawnych kolegów z parkietu. Jego ofiarą padł także Marcin Gortat.

O'Neal wideo opublikował na swoim kanale "SahQtime". 48-letni koszykarz, w przeszłości czterokrotny mistrz NBA, mistrz świata i olimpijski, zabawia obecnie publiczność, komentując nieudane zagrania kolegów po fachu.

Ostatnio Shaq pochylił się nad występami Marcina Gortata, wycinając najzabawniejsze momenty jego wieloletniej przygody z NBA. Okrasił je także improwizowanym komentarzem.



- Och, to okropne. To po prostu okropne - mówił ze śmiechem, gdy Gortat dwukrotnie w taki sposób próbował blokować rzut przeciwnika, że sam skierował piłkę do kosza.



- Mówcie co chcecie, ale ten gość naprawdę ma nosa do piłki - stwierdził, gdy na ekranie pojawiały się powtórki, na których polski zawodnik obrywał piłką w twarz.



Zmontowane wideo z wpadkami Gortata trwa niecałe cztery minuty. Na serwisie YouTube zostało wyświetlone już przez 46 tysięcy osób.



Gortat przez wiele lat był jedynym Polakiem w rozgrywkach NBA - jako jedyny awansował do jej finału. Grał w Washington Wizard, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns oraz Orlando Magic.. Na początku 2020 roku ogłosił zakończenie kariery.





