NBA. Nowy sezon potrwa maksymalnie do 22 lipca

Nowy sezon w koszykarskiej NBA potrwa maksymalnie do 22 lipca. Rozgrywki 2020/21 rozpoczną się 22 grudnia, a przed fazą play off odbędzie się jeszcze turniej „Play-In”. O kształcie rozgrywek poinformowały władze ligi, wcześniej osiągając porozumienie z właścicielami klubów.

Od 1 grudnia drużyny trenować będą na zgrupowaniach, później rozgrywane będą spotkania sparingowe (11-19 grudnia), a pierwsze mecze ligowe rozegrane zostaną 22 grudnia.

Każdy zespół ma zaplanowane 72 spotkania (zamiast tradycyjnie 82), w tym po trzy z rywalami ze swojej konferencji oraz po dwa z drugiej konferencji.

Przerwę tzw. "All Star break" wyznaczono od 5 do 10 marca, ale jak podkreślają zagraniczne media, zapewne nie odbędzie się tym razem Mecz Gwiazd NBA.

Rozpoczynającą się 18 maja rundę play off poprzedzi tzw. turniej wstępny Play-In. To turniej z udziałem ekip z miejsc 7-10. na Wschodzie i Zachodzie. Zwycięzca rywalizacji między klubami z siódmej i ósmej pozycji zapewni sobie występ w play off. Ten przegrany zachowa szansę na walkę o mistrzostwo, bowiem zmierzy się jeszcze z lepszym z pary dziewiąty-dziesiąty.

Finałowe spotkania 2021/21 odbędą się od 8 lipca, a zakończą najpóźniej dwa tygodnie później.

Dzień później, tj. 23 lipca ma się odbyć ceremonia otwarcia przełożonych igrzysk olimpijskich w Tokio.

Sezon 2019/20 zakończył się w październiku z czteromiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, a zespoły końcówkę sezonu regularnego i cały play off rozegrały w "bańce" stworzonej w ośrodku Walt Disney World nieopodal Orlando na Florydzie. Po 17. w historii tytuł sięgnęli koszykarze Los Angeles Lakers, którzy w finałowej serii pokonali Miami Heat 4-2.

giel/ krys/