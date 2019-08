42-letni Vince Carter ustalił warunki kontraktu z Atlanta Hawks na sezon 2019/20 ligi NBA - poinformował portal ESPN. Jeśli rzeczywiście w nim wystąpi, to zostanie pierwszym w historii koszykarzem, który grał przez 22 sezony.

Obecnie jest współrekordzistą pod względem długości stażu w NBA. Rekord 21 sezonów dzieli z Niemcem Dirkiem Nowitzkim, Robertem Parishem, Kevinem Willisem i Kevinem Garnettem.

Carter w 1998 roku został wybrany z piątym numerem w drafcie przez Golden State Warriors i natychmiast oddany do Toronto Raptors. To w dużej mierze on sprawił, że w ojczyźnie hokeja na lodzie z większym zainteresowaniem zaczęto patrzeć na koszykówkę. Najpierw został debiutantem roku, a w 2000 wygrał konkurs wsadów i wprowadził zespół do fazy play off.

Osiem razy występował w Meczu Gwiazd, a w 2000 roku w Sydney sięgnął z reprezentacją USA po złoty medal igrzysk olimpijskich.

W poprzednim sezonie zdobywał średnio 7,4 pkt i występował nieco ponad 17 minut w meczu. Rozgrywki 2019/20 mają być już definitywnie jego ostatnimi.