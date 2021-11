Najlepszy występ reprezentanta Polski, ale jego drużyna przegrała

To najlepszy występ polskiego środkowego w rozgrywkach powstałych w 2001 r., gdzie występują czołowe drużyny państw wchodzących w skład dawnej Jugosławii: Serbii, Słowenii, Chorwacji, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny.

Balcerowski przebywał na parkiecie 25 minut, trafił cztery z siedmiu rzutów za dwa punkty, osiem z 10 przyznanych mu wolnych oraz jeden z czterech rzutów zza linii 6,75 m. Miał także cztery zbiórki, cztery bloki i trzy asysty. Wszystkie statystyki dały mu najwyższy wskaźnik efektywności w obydwu zespołach (23).

Mega Basket ma bilans 2-4 i zajmuje 10. miejsce w 14-zespołowej tabeli. Ekipa Crvenej ma bilans 5-1 i jest wiceliderem, za niepokonanym Partizanem NIS Belgrad.

Polak miniony sezon spędził w hiszpańskim Herbalife Gran Canaria. Zdobywał w lidze ACB średnio 5,1 pkt, a w Pucharze Europy - 6,5 pkt i 3,7 zbiórek. Został uznany "Wschodzącą Gwiazdą" rozgrywek PE, czyli zaplecza Euroligi. Zgłosił się do draftu NBA, ale na tydzień przed ceremonią wycofał się i zdecydował wraz z agentem o przenosinach do Belgradu. Drużyna ta słynie z pracy z młodymi podkoszowymi, którzy następnie trafiają do ligi za oceanem.