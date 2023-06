MŚ w koszykówce 3x3: Amerykanki i Serbowie ze złotymi medalami

Polki, które w grupie nie wygrały żadnego meczu zostały sklasyfikowane na 19. pozycji. Był to ich trzeci start w MŚ. Przed rokiem w Antwerpii biało-czerwone dotarły do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce przegrały z Litwinkami (16:19) i były wówczas siódme. Natomiast w debiucie w 2016 r. zajęły 13. lokatę.

Amerykanie mający w składzie m.in. znanego z występów w NBA Jimmera Fredette oraz byłego zawodnika Miasta Szkło Krosno Kareema Maddoxa (w polskiej ekstraklasie grał w sezonie 2016/17, jest mistrzem świata 3x3 z 2018 i 2019 r.) mieli przewagę na początku spotkania i prowadzili w 6. minucie 19:15 po trzech punktach rzuconych przez Fredette'a. Końcówka finału należała do doświadczonych Serbów. Decydujące o wywalczeniu mistrzostwa punkty zdobył Mihailo Vasic po podaniu Marko Brankovica, gdy zegar wskazywał jeszcze 3 minuty i siedem sekund do końca meczu (gra się 10 minut lub do zdobycia 21 pkt).