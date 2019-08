Trener koszykarzy USA Gregg Popovich zadecydował po zwycięskim sparingu w Anaheim z Hiszpanią (90:81), że do końca przygotowań do mistrzostw świata w Chinach (31 sierpnia - 15 września) w zespole pozostanie 13 graczy. Meczową dwunastkę wybierze tuż przed turniejem.

Z gry w mundialu, gdzie Amerykanie będą bronić tytułu zrezygnowało, aż 13 zawodników, w tym czołowi gracze ligi NBA, m.in. LeBron James, Stephen Curry (przed wysłaniem powołań), Anthony Davis, James Harden, Andre Drummond, Damian Lillard, Bradley Beal, DeMar DeRozan, Kevin Love czy jako jeden z ostatnich mistrz z Toronto Raptors Kyle Lowry (ze względu na niewyleczoną kontuzję kciuka).

Jako ostatni z kontuzją stawu skokowego opuścił drużynę P.J. Tucker (Houston Rockets).

W takiej sytuacji największymi gwiazdami amerykańskiej reprezentacji będą Kemba Walker, były lider Charlotte Hornets, który od nowego sezonu zagra w Bostonie oraz 22-letni Donovan Mitchell z Utah Jazz.

Po spotkaniu z Hiszpanią trenerzy i zawodnicy wypowiadali się z szacunkiem o przeciwnikach.

"To była dobra okazja, aby wejść do walki i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. To był dla nas jak chrzest bojowy z nową grupą, zawodnikami, trenerami i wszystkimi innymi rzeczami. To ważne, prawdziwe doświadczenie" - podsumował Popovich, cytowany przez stronę Usab.com.

"Będzie ciężko. Mamy facetów, którzy poznali się i bardzo zbliżyli w ciągu tych dwóch tygodni (treningów - PAP). To jest dowód, że trener Pop i pan Colangelo (generalny menedżer - PAP) wybrali facetów, którzy naprawdę są gotowi zrobić to dla siebie i są gotowi na rywalizację" - powiedział Donovan Mitchell, który w meczu z Hiszpanią uzyskał 13 pkt.

Amerykanów czekają jeszcze trzy towarzyskie spotkania - dwa z Australią (22 i 24 sierpnia w Melbourne) oraz z Kanadą w Sydney (26 sierpnia). W Chinach koszykarzy USA, którzy mogą zostać pierwszą drużyną w historii z trzema kolejnymi triumfami w MŚ, czekają w grupie E w Szanghaju mecze z Czechami, Turcją i Japonią.

Polska, która wystąpi w czempionacie globu po 52 latach nieobecności, zagra w grupie A w Pekinie z Wenezuelą, Chinami i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Skład reprezentacji USA:

rozgrywający: Joe Harris (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics), Kemba Walker (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs)

skrzydłowi: Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics)

środkowi: Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Myles Turner (Indiana Pacers).

