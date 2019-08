MŚ koszykarzy. Reprezentacje USA i Brazylii grały we wszystkich turniejach

Koszykarze USA i Brazylii uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych turniejach o mistrzostwo świata. Nie zabraknie ich także w Chinach, gdzie w sobotę rozpocznie się 18. mundial. W gronie 32 uczestników jest Polska, która poprzednio wystąpiła jedynie w 1967 roku.

We wszystkich mistrzostwach, wliczając imprezę w Chinach, zagrało 60 reprezentacji.

Ponad 10 występów, oprócz USA i Brazylii, mają Argentyna, Kanada i Portoryko - po 14. Z reprezentacji europejskich najwięcej występów w MŚ mają dawna Jugosławia i Hiszpania - po 12 razy. Tyle samo startów w finałowych turniejach zanotowała także Australia.

Spośród europejskich drużyn narodowych najczęściej, oprócz Hiszpanii i dawnej Jugosławii, o medale mistrzostw globu walczyły Włochy - 9 oraz Grecja i Francja - po 8 razy.

14 zespołów tylko raz pojawiło się w czempionacie. W Chinach debiutantami będą Czarnogóra i Czechy (licząc jako oddzielne państwo; Czechosłowacja grała cztery razy).

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w ośmiu chińskich miastach od 31 sierpnia do 15 września. Polacy wystąpią w Pekinie kolejno: z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansują do kolejnej fazy, w której 16 zespołów walczyć będzie w czterech grupach o awans do ćwierćfinału. Pozostałe drużyny będą rywalizować o miejsca 17-32.

