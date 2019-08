Reprezentacja Polski koszykarzy w swoim pierwszym meczu w turnieju w Nankinie przegrała pod dogrywce z Nigerią 84:87 (24:9, 19:18, 17:26, 15:22, dogr. 9:12). W niedzielę rywalem biało-czerwonych będzie Iran.

Polska - Nigeria 84:87 (24:9, 19:18, 17:26, 15:22, dogr. 9:12)

Polska: A.J. Slaughter 25, Adam Waczyński 12, Damian Kulig 11, Mateusz Ponitka 9, Michał Sokołowski 6, Karol Gruszecki 6, Aaron Cel 5, Aleksander Balcerowski 4, Dominik Olejniczak 4, Łukasz Kolenda 2, Kamil Łączyński.

Najwięcej dla Nigerii: David Nnamdi 23, Joshua Ajayi 16, Ben Uzoh 11.

Polacy wystąpili bez środkowego Adam Hrycaniuka, który w sparingu w Lublinie z Holandią (77:71) doznał skręcenia stawu kolanowego. Nie zagrał też decyzją trenera najbardziej doświadczony, 35-letni Łukasz Koszarek.

Polacy zagrali dwie różne połowy - pierwszą lepszą i drugą, w której ustępowali rywalom z Afryki. Po 10 minutach prowadzili aż 24:9, a po dwóch kwartach 43:27. Rywale po przerwie zdobyli dziewięć punktów z rzędu i zmniejszyli straty, ale Polacy kontrolowali nadal sytuację i uzyskali ponownie wyższe, 16-punktowe prowadzenie.

Czwarta kwarta należała jednak do Nigeryjczyków, którzy rzutami z dystansu doprowadzili do zmniejszenia strat i remisu 75:75 w 40. minucie. W dogrywce trwała wyrównana walka, ale to rywale zachowali więcej sił. Rzut zza linii 6,75 m lidera Davida Nnamdiego dał zwycięstwo zespołowi z Afryki.

- Wyszliśmy skoncentrowani, waleczni, chcieliśmy wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony - to wszystko udawało się nam przez większość spotkania. Na początku drugiej połowy wkradła się jednak w nasz zespół dekoncentracja, daliśmy się rywalom "otworzyć". Wykorzystali to i wrócili do gry. Nigeria to bardzo atletyczny zespół. Rywalizacja jest przydatna, jeśli spojrzymy na naszą grupę na mistrzostwach. Wybrzeże Kości Słoniowej i Wenezuela również grają bardzo atletycznie. To było dobre przetarcie przed mundialem - powiedział po spotkaniu Damian Kulig, cytowany na stronie Polskiego Związku Koszykówki.



Obydwie drużyny przygotowują się do mistrzostwa świata koszykarzy w Chinach (31 sierpnia-15 września).