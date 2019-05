MŚ koszykarzy 3x3. Polacy przygotowują się do walki o igrzyska

Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 po krótkim zgrupowaniu w Pruszkowie wyleciała w piątek na turniej do Mińska. "Impreza na Białorusi jest jednym z etapów przygotowań do mistrzostw świata i walki o awans na igrzyska" - powiedział PAP trener Piotr Renkiel.

W stolicy Białorusi w sobotę rozegrany zostanie turniej Final 3x3 Parimatch League z udziałem dwóch drużyn złożonych z polskich kadrowiczów - Energa 3x3 Gdańsk (Marcin Sroka, Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Piotr Niedźwiedzki) oraz Team Poland Warszawa (Maciej Adamkiewicz, Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Wojciech Pisarczyk).

Będzie to kolejny ze sprawdzianów w trakcie przygotowań do mistrzostw świata w Amsterdamie (18-23 czerwca). Po Mińsku i ponownych zajęciach w Pruszkowie drużyna Energi jedzie na challenger do Moskwy, a Team Poland na imprezę rangi satellite do Hagi. W kolejnym tygodniu czeka kadrę zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie także odbędzie się turniej - ostatni przed MŚ.

W czempionacie seniorów w Amsterdamie wystąpi 20 zespołów. Biało-czerwoni (rozstawieni z numerem 13) zagrają w grupie D z mistrzem Europy z 2017 roku Łotwą (4), Japonią (5), Brazylią (13) i Australią (19).

Polski Związek Koszykówki zgłosił wstępnie na tę imprezę następujący skład: Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski oraz Marcin Sroka.

"Do 10 czerwca można jeszcze go zmieniać, ale trzeba wybrać z sześciu wcześniej zgłoszonych nazwisk. Jest w tym gronie Zamojski ze Stelmetu Enei BC Zielona Góra, który też wywodzi się z koszykówki ulicznej, to jakby jego naturalne środowisko. Przemek w poniedziałek kończy sezon w ekstraklasie koszykarzy i w środę przyjeżdża na zgrupowanie do Pruszkowa" - zaznaczył Renkiel.

Nowy szkoleniowiec kadry stawia przed drużyną wysokie cele w MŚ w Amsterdamie, gdzie będzie ona bronić czwartego miejsca wywalczonego przed rokiem w Manili na Filipinach.

"Interesuje nas medal mistrzostw świata, bo daje on awans do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, który odbędzie się w maju przyszłego roku. Jeżeli nie uda się poprzez ranking bezpośrednio awansować na igrzyska, zapewni nam to możliwość odpowiedniego przygotowywania się do turnieju kwalifikacyjnego" - zauważył.

Z terminem MŚ w Holandii pokrywają się Igrzyska Europejskie w Mińsku (21-24 czerwca). Do występu na Białorusi przygotowywana jest drużyna Team Poland Warszawa, z tym że zamiast Kobusa pojedzie tam Mariusz Konopatzki z Legii Warszawa.

"Po objęciu stanowiska trenera postanowiłem wprowadzić do kadry kilka nowych nazwisk, znanych w środowisku 3x3. Cieszę się, że zawodnicy mi zaufali. Robimy bardzo dużo nowych rzeczy w porównaniu do poprzednich lat. Na zgrupowaniach mamy dużo zajęć taktycznych, szlifujemy nasze założenia ofensywne i defensywne. Widać, że chłopakom bardzo zależy, żeby jak najlepiej wypaść na obydwu imprezach. Cieszę się, że mocno pracują nad tym razem ze mną" - zakończył Renkiel.

Skład kadry Polski na zgrupowaniu w Pruszkowie oraz na turnieju w Mińsku:

1. Maciej Adamkiewicz (Ogniwo Polbit Szczecin) 2. Arkadiusz Kobus (KS Księżak Syntex Łowicz) 3. Michael Hicks (Polpharma Starogard Gdański) 4. Piotr Niedźwiedzki (Górnik Trans.eu Wałbrzych) 5. Paweł Pawłowski (Decka Pelplin) 6. Wojciech Pisarczyk (KS Pogoń Prudnik) 7. Marcin Sroka (KS Pogoń Prudnik) 8. Michał Wojtyński (KK Warszawa)

