Mistrzyni WNBA, Ewelina Kobryn organizuje Camp dla dzieci i zawodowców

Nowa inicjatywa Eweliny Kobryn nosi nazwę Kobryn&Storożyński Camp. Polska mistrzyni WNBA wspólnie z Pawłem Storożyńskim, byłym koszykarzem organizują 10-15 lipca w Krakowie camp szkoleniowy dla dzieci oraz zawodowców. W obsadzie trenerskiej głośne nazwiska.

To bardzo ciekawa oraz wszechstronna propozycja zarówno dla młodych pasjonatów koszykówki, którzy rozpoczynają swoją przygodę z basketem, jak i profesjonalnych graczy, pragnących stale podnosić swoje umiejętności.

"Zapraszamy chłopców i dziewczynki od 13 roku życia, a także już dorosłych zawodników i zawodniczki. Moim celem jest pokazać, że profesjonalna, rzetelna praca naprawdę przynosi efekty, a kilka dni spędzone razem mogą wskazać drogę innym, jak trenować" - mówi Ewelina Kobryn.



W czasach kariery osiągnęła absolutny szczyt. Mistrzostwo Polski zdobyłą 4 razy, 3 razy wygrała ligę rosyjską, jeden tytuł mistrzowski zgarnęła w Hiszpanii, a do tego zwyciężyła w Eurolidze, EuroCup i elitarnej lidze WNBA. Po zdobyciu tytułu za Oceanem gościła wraz z Phoenix Mercury na tradycyjnej wizycie w Białym Domu, gdzie drużynę przyjął ówczesny prezydent USA, Barack Obama.



Sztab trenerski jaki zorganizowała na czas Campu budzi uznanie. Są m in. II trener euroligowego klubu Basket Lattes Montpellier oraz żeńskiej reprezentacji Kamerunu - Ahmed Mbombo Njoya, trener motoryki- Mirosław Cygan, który pracował z polską kadrą koszykarzy, koszykarek, siatkarek, a nawet pomagał w przygotowaniach olimpijskich do Igrzysk w Londynie Anicie Włodarczyk oraz wielokrotna mistrzyni Polski i wicemistrzyni Euroligi - Paulina Pawlak.



"To wszystko ma zapewnić warunki do kompleksowej pracy nad koszykówką i motoryką. Właściwie dobrane treningi rozwijające kondycję oraz siłę połączone z koszykarską techniką, a do tego elementami taktyki pozwalają często z zupełnie innej perspektywy popatrzeć na koszykarską rywalizację i zwiększyć świadomość graczy" - dodaje drugi z organizatorów, Paweł Storożyński.