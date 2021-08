Mistrz Polski wzmacnia się przed gra w Lidze Mistrzów. Ostatni transfer

Radosław Nawrot Koszykówka

Aleksander Załucki, były zawodnik m.in. MKS Dąbrowa Górnicza i Polpharmy Starogard Gdański, to ostatni zawodnik, który trafił do Stali Ostrów Wlkp. Mistrzowie Polski szykują się do gry w Lidze Mistrzów, gdzie czekają wymagający przeciwnicy.

