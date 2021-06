Mike Taylor: To był bardzo dobry mecz

Michał Michalak (zawodnik reprezentacji Polski): "To był kolejny krok w przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich. Chcieliśmy poprawić to, co w ostatnich meczach szwankowało. Cieszy zwycięstwo, trochę jakość naszej gry momentami się poprawiła. Musimy utrzymywać dłużej koncentrację, zwłaszcza w takim spotkaniu. Skuteczność w ataku idzie do przodu, elementy gry obronnej, które chcieliśmy potrenować wykonaliśmy na sto procent. Na pewno czekają nas jeszcze mecze z potencjalnie silniejszymi rywalami. Dziś nie można się było rozprężać. Zawsze bardziej wartościowy jest taki sparing niż sam suchy trening".

Reklama

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): "Uważam, że to był bardzo dobry mecz dla nas. Jestem bardzo zadowolony z postępu, jaki zrobiliśmy w ostatnich dniach. Nieocenione jest dodatkowe doświadczenie zdobyte - paradoksalnie - na skutek kontuzji Łukasza Koszarka. W związku z nią więcej minut dostali Łukasz Kolenda i Andrzej Mazurczak. Jestem bardzo zadowolony z ich występu.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!

- Mateusz Ponitka jest zdrowy. Założenie było takie, żeby dostał dwie minuty w każdej kwarcie. Chodziło o to, by nie przesadzić z tym czasem, a z drugiej strony, żeby dowartościować zawodnika. Jestem zadowolony, że Mateusz jest gotowy do gry. Kontuzja Koszarka początkowo wydawała się niegroźna, była spowodowana mocnym uderzeniem w bark, ale w czwartek zawodnik zostanie podwójnie sprawdzony. Podchodzimy do sprawy pozytywnie.

- Koncentrujemy się przede wszystkim na postępie w naszym systemie gry. W czwartek powinien dołączyć do zespołu Michał Sokołowski i ma nadzieję, że w piątek zagra z Łotwą. Kolejnym elementem brakującym do układanki jest A.J. Slaughter, na którego również czekamy i liczymy, że będzie z nami".