Od wczoraj bardzo głośno jest wokół Mateusza Ponitki, który wystąpił w meczu Zenitu Sankt Petersburg z CSKA Moskwa. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się pod gigantycznym ostrzałem opinii publicznej w Polsce.

Marcel Ponitka rozwiązał kontrakt z klubem Parma Perm

Występ starszego z braci Ponitków był tym bardziej zaskakujący, że 28 lutego jego klub wydał komunikat o rozstaniu z zawodnikiem.

W poniedziałek 14 marca oficjalna wersja uległa jednak diametralnej zmianie. Klub wydał komunikat, w którym ogłosił, że Ponitka wraz z czterema innymi zagranicznymi zawodnikami wrócił "po krótkich wakacjach w kraju" i będzie w kadrze na mecz Ligi VTB - więcej TUTAJ !

Krytyka pod adresem Mateusza Ponitki była potężna, ale złożoność sytuacji starał się wyjaśnić komentator Polsatu Sport Adam Romański.

"Kontrakt obowiązuje do 2024. Zenit ponoć żądał za zerwanie odszkodowania w kwocie siedmiocyfrowej. Oprócz tego w przypadku zerwania grozi Mateuszowi dwuletnie niegranie. Nie ma chyba żadnego polskiego sportowca poza Gortatem i Lewandowskim, kogo byłoby stać na taką kasę" - napisał na Twitterze Romański.

Bardzo ostro z kapitanem naszej kadry obszedł się były gwiazdor naszej koszykówki, Marcin Gortat, o czym pisaliśmy tutaj !

Tymczasem sportowefakty.pl właśnie ustaliły, że już definitywnie rozstrzygnęła się przyszłość w Rosji młodszego z braci, Marcela Ponitki. Kadrowicz, który do tej pory grał w Parmie Perm, rozwiązał umowę z klubem. To wiąże się z tym, że zawodnik jednocześnie straci spore, gwarantowane uposażenie. Kontrakt, parafowany w styczniu minionego roku, miał obowiązywać do końca sezonu 2022/2023.

24-letni Marcel Ponitka, który wyrwał się z kraju prowadzącego wojnę w Ukrainie, teraz ma występować w 17. klubie niemieckiej Bundesligi, Fraport Skyliners Frankfurt.

Rosyjska federacja wciąż pozostaje niezawieszona przez władze FIBA. Dopiero jeśli to nastąpi, wtedy sytuacja prawna zagranicznych koszykarzy powinna się zmienić na ich korzyść. Kolejne decyzje sygnowane przez światową federację mają zostać podjęte podczas posiedzenia Zarządu Centralnego, które zaplanowano na 25 marca.