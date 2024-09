Media: przedterminowe wybory w związku, Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem

Wiele wskazuje na to, że w Polskim Związku Koszykówki dojdzie do zmiany władzy. Obecnie funkcję prezesa związku pełni Radosław Piesiewicz, jednocześnie odpowiadający za Polski Komitet Olimpijski. Kadencja 43-latka w PZKosz miała potrwać aż do 2026 roku, ale wedle doniesień dziennikarzy "Sport.pl" mają się one odbyć już za miesiąc. Skontaktowaliśmy się ze związkiem, ale odmówiono nam oficjalnego komentarza.