ME w koszykówce: wybrano gospodarzy turniejów kobiet i mężczyzn w 2021 roku

Mistrzostwa Europy koszykarzy w 2021 roku odbędą się w czterech krajach: Niemczech, Czechach, Włoszech i Gruzji - poinformowano w poniedziałek. Faza finałowa zostanie rozegrana w Berlinie. Z kolei Eurobasket koszykarek zorganizują za dwa lata Hiszpania i Francja.

O miano gospodarza męskiego turnieju w 2021 roku, oprócz Niemiec, Czech, Włoch i Gruzji, ubiegały się również Estonia, Słowenia i Węgry.

Reklama

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że do rywalizacji może stanąć Polska. Ostatecznie jednak nie wysłano aplikacji do FIBA Europe.

Eurobasket 2021 będzie pierwszym przeprowadzonym w czteroletnim cyklu (w przypadku mężczyzn), według nowego systemu i zasad kwalifikacji, które zostały wprowadzone w czerwcu 2018 r. przez FIBA. ME będą rozgrywane rok po turnieju olimpijskim. Chodzi o to, by impreza nie kolidowała z żadnymi innymi zawodami koszykarzy w świecie.

Poprzednie dwa turnieje finałowe ME koszykarzy odbywały się w czterech państwach - w 2015 roku były to Chorwacja, Niemcy, Łotwa i Francja, zaś w 2017 Finlandia, Izrael, Rumunia i Turcja.

O prawo gospodarza ME koszykarek w 2021 roku ubiegały się - oprócz wyróżnionych Hiszpanii i Francji - również Szwecja z Ukrainą.

Jak poinformowano w poniedziałek, półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał odbędą się w Paryżu.

Po raz trzeci w historii ME kobiet w tej dyscyplinie zorganizują dwa kraje. W 2015 roku były to Węgry i Rumunia, a w tym roku gospodarzami były Serbia i Łotwa.