ME koszykarzy. Gwiazdor i były mistrz NBA ambasadorem przyszłorocznego Eurobasketu

FIBA ogłosiła, że Dirk Nowitzki został ambasadorem mistrzostw Europy koszykarzy, które odbędą się we wrześniu 2022 w czterech państwach. Jednym z gospodarzy turnieju są Niemcy, skąd pochodzi koszykarz. Odbędą się tam mecze fazy grupowej oraz finały.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wygląda koszykówka w czasach pandemii? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Faza grupowa Eurobasketu ma być rozgrywana w Kolonii, Tbilisi, Mediolanie i Pradze - w stolicy Czech zagra reprezentacja Polski. Finały gościć będzie Berlin. Mistrza Starego Kontynentu poznamy 18 września. 29 kwietnia w Berlinie odbędzie się losowanie grup. Polacy zostali rozstawieni w trzecim koszyku.

Reklama

"Mistrzostwa Europy to były absolutnie najważniejsze wydarzenia w mojej karierze. Nie wahałem się ani sekundy, gdy poproszono mnie, bym został ambasadorem turnieju" - powiedział 42-letni Niemiec, który w 2005 r. poprowadził swoją reprezentację do srebrnego medalu Eurobasketu i został najlepszym graczem turnieju, choć zazwyczaj tytuł MVP trafia do zawodnika mistrzowskiej drużyny.

Nowitzki karierę w NBA zakończył w kwietniu 2019 r., po 21 latach występów w Dallas Mavericks. W 2011 roku poprowadził ekipę z Teksasu do jedynego w dziejach klubu mistrzostwa NBA i został uznany za najbardziej wartościowego gracza (MVP) finałowej serii. 14-krotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd, a na liście strzelców NBA wszech czasów zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 31 560 punktów. Jest jedynym zawodnikiem spoza USA, który przekroczył granicę 30 000 punktów.

Z reprezentacją Niemiec wystąpił w siedmiu Eurobasketach (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 2015). Zdobył brąz mistrzostw świata w 2002 roku i srebro ME (2005). W obydwu tych turniejach był wybierany najlepszym zawodnikiem (MVP). Podczas igrzysk w Pekinie był chorążym niemieckiej ekipy olimpijskiej. We wrześniu 2019 podczas MŚ w Chinach został przewodniczącym komisji zawodniczej FIBA i jednocześnie członkiem zarządu międzynarodowej federacji.