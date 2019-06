W czwartek na Łotwie i w Serbii rozpoczynają się mistrzostwa Europy koszykarek. Drużyny walczyć będą nie tylko o medale, ale także o awans do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. W Eurobaskecie drugi raz z rzędu zabraknie Polski.

Do czterech turniejów kwalifikacyjnych do IO w Tokio (2-10 lutego 2020) awans wywalczy sześć najlepszych zespołów z mistrzostw Europy, które zakończą się 7 lipca w Belgradzie. Po raz pierwszy mistrzostwa organizują dwa kraje.

Za faworytów rywalizacji uchodzą drużyny z podium ME z 2017 roku: Hiszpania, Francja i Belgia. Wśród nich w rankingu FIBA najwyżej sklasyfikowana jest obecnie ta ostatnia ekipa.

Hiszpanki zagrają bez jednej z liderek Alby Torrens, najlepszej zawodniczki (MVP) Eurobasketu z 2017 r., która podczas przygotowań z reprezentacją doznała urazu prawego kolana.

Gospodarze - Łotwa i Serbia trafiły do trudnych grup. Łotyszki zmierzą się z broniącymi tytułu Hiszpankami, Ukrainkami i Brytyjkami (gr. A). Brytyjki były największym objawieniem eliminacji, wygrywając pięć z sześciu meczów.

Serbki, brązowe medalistki olimpijskie z Rio de Janeiro, zagrają z Rosją, Belgią i Białorusią (gr. D). Belgijki to czwarta drużyna MŚ, Białoruś wystąpiła w ostatnich igrzyskach olimpijskich, a Rosja od lat należy do światowej czołówki, choć ostatni Eurobasket nie był dla niej udany.

W mistrzostwach pojawią się trenerzy i koszykarki znani z polskich parkietów, m.in. Jelena Skerović, która jest szkoleniowcem Czarnogóry, Białorusinka Natalia Trafimawa oraz Słowak Stefan Svitek prowadzący Czechy.

Skerović to trzykrotna mistrzyni Polski, a obecnie trenerka Arki II Gdynia. Przejęła kadrę Czarnogóry po Hiszpanie Roberto Injigesie. Jako zawodniczka grała w trzech reprezentacjach: Jugosławii, Serbii i Czarnogóry oraz Czarnogóry.

Mistrzynie Polski z CCC Polkowice - Johannah Leedham i Temi Fagbenle - to liderki Wielkiej Brytanii. W zespole Rosji wystąpi nowa zawodniczka InvestInTheWest ENEA AZS Gorzów Wlkp. Żosselina Majga oraz była koszykarka z Polkowic Raisa Musina, siostra menedżerki tego zespołu i byłej zawodniczki Walerii. W składzie Białorusi jest wicemistrzyni Polski z Gorzowem Wlkp. Julia Rycikawa oraz Kaciaryna Snicyna, była koszykarka Gdyni. Łotwę reprezentuje Elina Dikeoulaku (panieńskie nazwisko Babkina, 1KS Ślęza Wrocław).

W kwalifikacjach brały udział 32 zespoły podzielone na osiem grup. Do Eurobasketu awansowali zwycięzcy grup oraz sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc. Polska zajęła trzecią pozycję w swojej grupie.

Faza grupowa ME rozgrywana będzie od 27 do 30 czerwca w Rydze oraz serbskich Niszu i Zrenjaninie. Finałowa runda odbędzie się w Belgradzie. Po fazie grupowej awans do ćwierćfinałów wywalczą liderzy grup, zaś zespoły z miejsc 2-3 zagrają o prawo udziału w najlepszej ósemce i walkę o medale wg systemu A2-B3, A3-B2, C2-D3, C3-D2.

Grupy ME koszykarek

Gr. A (Ryga): Łotwa, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania

Gr. B (Ryga): Francja, Czechy, Szwecja, Czarnogóra

Gr. C (Nisz): Węgry, Turcja, Słowenia, Włochy

Gr D (Zrenjanin): Serbia, Rosja, Belgia, Białoruś

Olga Miriam Przybyłowicz