ME koszykarek. Turcja odpadła z rywalizacji

Serbia pokonała w grupie D Belgię 70:66 w najciekawszym meczu ostatniego dnia fazy grupowej mistrzostw Europy koszykarek i awansowała do ćwierćfinałów obok Francji i Hiszpanii, które też miały komplet trzech zwycięstw, oraz ekipy Węgier z bilansem 2-1.

Serbki długo nie mogły znaleźć sposobu na jednego z faworytów turnieju, brązowego medalistę poprzednich ME i czwartą ekipę świata. Dopiero w nerwowej końcówce przechyliły szalę zwycięstwa po rzutach wolnych Any Dabović na 11 sekund przed ostatnią syreną oraz "trójce" Jeleny Milovanović-Brooks równo z nią.

Największą niespodzianką jest odpadnięcie z dalszej rywalizacji Turcji. Wicemistrz kontynentu 2011 i brązowy medalisty ME 2013 jedyne zwycięstwo odniósł w ostatnim spotkaniu - z Węgrami 59:58. Z Eurobasketem żegnają się też Ukraina, Białoruś (rywal Polski w eliminacjach) oraz Czechy prowadzone przez Stefana Svitka, który miniony sezon spędził w roli trenera Energi Toruń.

Czeszki odpadły po tym, jak przegrały 57:70 z Czarnogórkami, prowadzonymi przez byłą koszykarkę, a obecnie trenerkę Jelenę Skerović, trzykrotną mistrzynię Polski. Do wygranej poprowadziła zespół z Bałkanów naturalizowana Amerykanka Glory Johnson, która uzyskała 27 pkt i miała 14 zbiórek.

Liderzy grup czekają na wyłonienie ćwierćfinałowych rywali w meczach barażowych. Zagrają w nich drużyny z miejsc 2-3 w swoich grupach. Pary zostały utworzone według klucza A2-B3, A3-B2, C2-D3 i C3-D2. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja współgospodarza - Łotwy ze Szwecją oraz Rosji z Włochami. Spotkania, których stawką jest udział w 1/4 finału, odbędą się w poniedziałek i wtorek, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek.

W tegorocznym Eurobaskecie zespoły walczą nie tylko o medale, ale i o awans do kwalifikacji do igrzysk w Tokio. Do czterech turniejów (2-10 lutego 2020) z udziałem 16 ekip trafi sześć najlepszych zespołów tej imprezy.

Drugi raz z rzędu w finałowym turnieju ME zabrakło Polski. Pierwszy raz w historii mistrzostwa rozgrywane są w dwóch państwach: Łotwie i Serbii. Faza finałowa odbywać się będzie na Bałkanach i zakończy się 7 lipca w Belgradzie.

Wyniki 3. dnia i końcowe tabele:

grupa A (Ryga)

Wielka Brytania - Ukraina 68:54

Hiszpania - Łotwa 59:56

tabela:

M Z P kosze pkt

1. Hiszpania 3 3 0 221:192 6

2. Wielka Brytania 3 2 1 201:181 5

3. Łotwa 3 1 2 198:207 4

---------------------------------------------

4. Ukraina 3 0 3 205:245 3

grupa B (Ryga)

Czarnogóra - Czechy 70:57

Francja - Szwecja 71:65

tabela:

M Z P kosze pkt

1. Francja 3 3 0 233:179 6

2. Szwecja 3 1 2 196:193 4

3. Czarnogóra 3 1 2 174:212 4

-------------------------------------------

4. Czechy 3 1 2 189:208 4

grupa C (Nisz)

Włochy - Słowenia 75:57

Turcja - Węgry 59:58

tabela:

M Z P kosze pkt

1. Węgry 3 2 1 205:194 5

2. Włochy 3 2 1 183:170 5

3. Słowenia 3 1 2 203:218 4

------------------------------------------

4. Turcja 3 1 2 168:177 4

grupa D (Zrenjanin)

Białoruś - Rosja 76:62

Serbia - Belgia 70:66

tabela:

M Z P kosze pkt

1. Serbia 3 3 0 202:182 6

2. Belgia 3 1 2 194:193 4

3. Rosja 3 1 2 193:206 4

------------------------------------------

4. Białoruś 3 1 2 184:192 4

pary barażowe o udział w ćwierćfinale:

1 lipca (Ryga)

Łotwa - Szwecja

Wielka Brytania - Czarnogóra

2 lipca (Belgrad)

Włochy - Rosja

Belgia - Słowenia