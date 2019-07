ME koszykarek: Szwedki i Brytyjki w ćwierćfinałach

Szwedki i Brytyjki awansowały do czwartkowych ćwierćfinałów mistrzostw Europy koszykarek. Zawodniczki ze Skandynawii pokonały w Rydze współgospodarza turnieju Łotwę 77:62, a Wielka Brytania była lepsza od Czarnogóry 92:71.

Zdjęcie Koszykarki reprezentacji Szwecji /PAP/EPA

Szwedki do sukcesu poprowadziła Frida Eldebrink, która miała 21 pkt i pięć zbiórek.

Wśród Brytyjek, które po raz pierwszy w historii awansowały do ćwierćfinałów, najlepsza była mistrzyni Polski z CCC Polkowice Temi Fagbenle - 29 pkt, a o punkt mniej miała Karlie Samuelson. W zespole trzykrotnej mistrzyni Polski, obecnie trenerki Jeleny Skerović, najwięcej punktów uzyskała Bożica Mujović - 16.

W ćwierćfinale, już w Belgradzie, Szwecja zagra z Serbią, a Wielka Brytania z Węgrami.

Francja, Hiszpania, oraz Serbia i Węgry awansowały bezpośrednio do najlepszej ósemki, wygrywając swoje grupy.

We wtorek odbędą się dwa kolejne mecze, których stawką jest awans do ćwierćfinałów. W Belgradzie zmierzą się Belgia ze Słowenią i Rosja z Włochami. Największą niespodzianką jest odpadnięcie po fazie grupowej Turcji, wicemistrza kontynentu z 2011 i brązowy medalisty ME 2013.

W tegorocznym Eurobaskecie zespoły walczą nie tylko o medale, ale i o awans do kwalifikacji do igrzysk w Tokio. Do czterech turniejów (2-10 lutego 2020) z udziałem 16 ekip trafi sześć najlepszych zespołów ME.

Drugi raz z rzędu w finałowym turnieju zabrakło Polski. Pierwszy raz w historii mistrzostwa rozgrywane były w dwóch państwach: Łotwie i Serbii. Faza finałowa odbywać się będzie na Bałkanach i zakończy się 7 lipca w Belgradzie.

Wyniki:

1/8 finału

Wielka Brytania - Czarnogóra 92:71

Szwecja - Łotwa 77:62

Program turnieju:

wtorek, 1/8 finału:

Belgia - Słowenia (godz. 18.00)

Rosja - Włochy (godz. 20.30)

środa - dzień przerwy

czwartek, ćwierćfinały

Wielka Brytania - Węgry (godz. 12.30)

Hiszpania - Rosja/Włochy (godz. 15.00)

Francja - Belgia/Słowenia (godz. 18.00) Serbia - Szwecja (godz. 20.30)

piątek - dzień przerwy

sobota - półfinały i mecze o miejsca 5-6, czyli kwalifikacje do igrzysk

niedziela - finał i mecz o trzecie miejsce