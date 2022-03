Rosyjskie kluby koszykarskie zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji. Jest to oczywiście związane z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Mateusz Ponitka jest koszykarzem Zenitu St. Petersburg. 28 lutego klub poinformował o tym, że Polak opuścił zespół.

Mateusz Ponitka wystąpił w meczu ligi rosyjskiej

Dziś jednak Zenit wydał komunikat, że Ponitka, "po krótkich wakacjach w kraju", wrócił do zespołu. Wraz z nim wróciło jeszcze czterech innych obcokrajowców.

Zenit rozgrywa właśnie mecz z CSKA Moskwa. Polak pojawił się na parkiecie.

Wśród kibiców zawrzało. Po informacji o tym, że Ponitka wrócił do Rosji pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani piszą, że to wstyd. Część nawet domaga się tego, by wykluczyć go z reprezentacji Polski.