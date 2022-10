Marcin Gortat potwierdza wspaniałe wieści. Kibice tak długo na to czekali

Stało się to, co zapowiadano w mediach pod koniec września. Marcin Gortat po długiej przerwie wrócił do NBA ! Co prawda na parkiecie nie wystąpi, ale ekipa Washington Wizards zatrudniła go w roli asystenta trenera Wesa Unselda Jra. "W najbliższych dniach, 2-3 października, wracam do Waszyngtonu, gdzie będę pomagał po części jako asystent trenera. To będą dwa tygodnie" - komentował niedawno były koszykarz w rozmowie z "eWinner".

Reklama

Gortat sam potwierdza, że nowe koszykarskie wyzwanie właśnie zostało rozpoczęte.

Rozlosowali ćwierćfinały mundialu. I mamy wielki hit!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ponitka stresuje się hejtem Gortata? "Jeżeli ktoś mi grozi, to czuję się niekomfortowo". Wideo INTERIA.TV

Marcin Gortat znów w NBA! "Wspaniale, że wróciłeś"

W jednym z wpisów w mediach społecznościowych Marcin Gortat udostępnił zdjęcia z treningów drużyny ze stolicy USA i zatytułował je: "Praca w toku".

Został bardzo ciepło i entuzjastycznie przywitany. "To absolutnie świetne wrócić, by pomóc w nauce nowego narybku. Można wiele nauczyć się od 'Polskiego Młota'. Marcinie, wspaniale, że wróciłeś" - napisano na jednym z kanałów powiązanych z Washington Wizards.

W założeniu projekt ma potrwać dwa tygodnie, lecz szkoleniowiec drużyny podkreśla, że Gortat może zostać tyle, ile sam chce.

Gortat kupił sobie drogą zabawkę od polskiego milionera

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie Marcin Gortat / AFP

Instagram Post Rozwiń