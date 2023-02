- Była to specjalna chwila dla mnie . Cieszę się, że wygraliśmy, że nie stanąłem temu na przeszkodzie - uśmiechał się po spotkaniu główny bohater wieczoru. - To był bardzo wzruszający moment. Oczywiście nie trafiłem wielu rzutów, ale nie mam żadnego niedosytu.

Zapytaliśmy Koszarka, który moment przeżyty z kadrą - bądź cały turniej - będzie dla niego szczególnie pamiętny. - Turniej w Chinach. Odnieśliśmy tam sukces, zostaliśmy tam bardzo długo, co nam się zazwyczaj nie zdarza, więc to był specjalny czas - zaznaczył rozgrywający, nawiązując do tamtych mistrzostw świata.

Dziennikarze dopytywali rozgrywającego, czy mecz przeciwko Austrii nie był czasem jego najlepszym w karierze - To jak trenerze, to był mój najlepszy występ w kadrze? Jeszcze trzeba chyba to przeanalizować? - zwrócił się zawodnik do Milicicia.